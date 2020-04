THE GURU3D nous propose le test de la : Gigabyte GeForce GTX 1650 GDDR6 Windforce OC.



Dans cette revue, nous examinons le Gigabyte GeForce GTX 1650 WindForce GDDR6. Il est refroidi avec de la Windforce et un produit conçu pour les utilisateurs à petit budget, la carte respire et suinte. Ce modèle est livré avec une option assez nouvelle, la mémoire GDDR6. La discussion a été pendant un certain temps maintenant que le GDDR5 fonctionne lentement vers une pénurie, ce qui rend le GDDR6 moins cher.



Et pour cette raison, NVIDIA remanie certains des produits vers la mémoire graphique GDDR6. La bonne chose est qu'à côté de quelques légères modifications de configuration, le produit est un peu plus rapide. Cependant, le marché devient confus avec toutes les références disponibles, la GTX 1650 GDDR5 régulière, puis une Super 1650 avec GDDR6 et maintenant 1650 régulière avec mémoire GDD6. Toutes les SKU OC disponibles à partir des AIB ne sont pas utiles non plus.



La GeForce GTX 1650 aura un prix d'environ 149 à 179 $ US pour les modèles AIB mieux refroidis et mieux conçus. Ces cartes sont désormais équipées de 4 Go de mémoire GDDR6 basée sur un bus mémoire de 128 bits. Alors que les fréquences d'horloge de la base du GPU et les fréquences de boost varient un peu par partenaire de carte, la vitesse d'horloge de base de référence est proche de 1400 MHz.



Lorsque les premières rumeurs sur la GeForce GTX (oui, avec un G) ont fait surface, la spéculation était partout et nous avions des doutes que NVIDIA sortirait en fait une nouvelle GTX tout en avançant vers sa marque RTX. NVIDIA injecte maintenant des GPU basés sur Turing dans le courant dominant appelé TU116 et ce nouveau GU117. Pour le rendre plus abordable, NVIDIA a supprimé les fonctionnalités RTX et DLSS, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cœurs RT et Tensor dans ces produits. C'est un retour vers le modèle de conception de shader original.



Donc, pour récapituler rapidement; la série 1650/1660 utilise l'architecture Turing mais n'aura pas de cœurs Raytracing et Tensor, c'est pourquoi NVIDIA a abandonné le suffixe RTX à GTX. Les cartes GeForce GTX 1650 doivent occuper un niveau de prix de slash de domaine de prix de 149 à 179 USD qui, par coïncidence, est également occupé par la série Radeon RX 570 basée sur AMD Polaris 20.







Gigabyte GeForce GTX 1650 GDDR6 4G Windforce OC



La GTX 1650 GDDR6 reçoit une horloge de suralimentation plus faible mais semble autrement identique à la GTX 1650 avec mémoire GDDR5. Selon le site Web, Gigabyte lancera deux modèles. Le modèle de référence G6 de Nvidia obtient une horloge de boost maximale de 1590 MHz tandis que l'horloge de boost de la GTX 1650 régulière est plus élevée à 1665 MHz. Le WindForce OC, cependant, reçoit une horloge de suralimentation de 1710 MHz. La fréquence d'horloge de la mémoire est de 12 Gbit / s, ce qui laisse la place à quelques ajustements.



En résumé :



- GeForce GTX 1650 GDDR6 (Nouveau) - GDDR6 12,0 GHz, 896 shaders à 1590 MHz boost (débit plus élevé).

- GeForce GTX 1650 GDDR5 - (Ancien) GDDR5 8,0 GHz et 896 shaders à 1665 MHz boost (puissance de calcul brute plus élevée).



Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, le domaine des cartes graphiques 1650/1660 devient très saturé. Les fréquences de référence de la série GTX 1650 sont assez correctes, avec une base de référence et des horloges boost à respectivement 1 485 et 1 665 MHz. Les nouvelles cartes GDDR6, (si leur prix est correct), serviront au niveau d'entrée de NVIDIA sur le segment grand public et devraient offrir une solution 1080p capable. NVIDIA ne distribue pas de carte de conception de référence aux médias.



Ergo, les avis que vous verrez sont basés sur des cartes partenaires conçues par AIB. Cette carte graphique de 75 watts possède 896 processeurs shader actifs. Pour cette revue, nous testons le modèle WINDFORCE OC qui vient avec une fréquence Boost de 1710 MHz. Ayant du silicium TU117 plus petit, il ne chauffe pas trop et en fait, il est vraiment économe en énergie. Ce produit Turing 117 doté du GPU maintient ce GPU à environ 65 degrés C (max) en fonction de la charge de jeu.



THE GURU3D