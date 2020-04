THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le V250 TG ARGB.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, présente solennellement un châssis économique, le châssis V250 TG ARGB Mid Tower. Offrant toutes les fonctions essentielles et apportant plus à la table, le V250 TG est conçu avec un panneau avant en acrylique élégant et un panneau latéral en verre trempé de 4 mm qui assure la meilleure esthétique visuelle.



Les trois ventilateurs ARGB de 12 mm préinstallés, qui se couplent avec un ventilateur arrière standard préinstallé de 120 mm, brillent à travers le panneau avant. Avec la bonne conception des pieds de base, les utilisateurs peuvent être assurés que le châssis a des capacités de ventilation exceptionnelles.



















Le carénage du bloc d'alimentation aide à ranger les câbles disgracieux et la filtration multiple de la poussière empêche le châssis de se salir; Quoi qu'il en soit, les deux accordent une aide supplémentaire pour créer le meilleur flux d'air dans le châssis. Même avec sa taille compacte, le châssis V250 TG ARGB Mid Tower est toujours en mesure de prendre en charge une carte mère ATX standard et est conçu pour prendre en charge des extensions haut de gamme pour répondre aux besoins individuels de chaque utilisateur. Alors, vous êtes sur un budget mais vous voulez toujours construire un ordinateur cool tout en étant assis à la maison? Le châssis moyen tour V250 TG ARGB de Thermaltake vous aidera à atteindre votre objectif.



Synchronisation avec le logiciel RGB de la carte mère



Le châssis V250 TG ARGB Mid Tower a été méticuleusement conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Il prend en charge les cartes mères qui ont un en-tête RVB adressable de 5 V, vous permettant de contrôler l'éclairage directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus sans avoir besoin d'installer de logiciel d'éclairage ou de contrôleurs supplémentaires.



Ports d'E/S pratiques



Un port USB 3.0 et deux ports USB 2.0, avec un port audio HD, et un bouton RVB d'accès facile sur le panneau avant supérieur pour que les utilisateurs contrôlent les ventilateurs ARGB et commutent jusqu'à sept effets d'éclairage différents.



Panneau en verre trempé



Le châssis est livré avec un panneau en verre trempé de 4 mm sur son côté gauche. Comparé au panneau acrylique standard, le panneau en verre trempé est plus épais et plus résistant aux rayures. En plus de cela, la conception du panneau latéral pleine taille vous permet d'afficher et de profiter de vos composants RVB.



Excellente réduction de la poussière



Mis à part le verre trempé et les panneaux latéraux métalliques, un filtre à ventilateur magnétique pratique sur le panneau supérieur offre une solution facile pour éloigner la poussière et nettoyer le filtre. Le panneau avant en métal maillé a également une couche de filtration intégrée, qui protège le châssis mais assure également la circulation de l'air. À la base du châssis, un filtre de ventilateur supplémentaire offre une protection supplémentaire contre la saleté et la poussière.



Possibilités d'expansion haut de gamme



Le châssis mi-tour V250 TG ARGB a une excellente extensibilité. Il peut prendre en charge un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 160 mm, un placement VGA horizontal allant jusqu'à 320 mm de long, une alimentation d'une longueur allant jusqu'à 200 mm (sans rack HDD).



Optimisé pour une excellente capacité de refroidissement avec trois ventilateurs avant ARGB de 120 mm et un ventilateur arrière standard de 120 mm préinstallés, le châssis tour moyen V250 TG ARGB peut accueillir jusqu'à deux 140 mm à l'avant et en haut. Pour la compatibilité du radiateur, il peut supporter jusqu'à 360 mm à l'avant et jusqu'à 240 mm sur le dessus.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



THERMALTAKE