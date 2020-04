Lian Li met à jour les boîtiers de bureau DK-05 et DK-04 avec verre électrochromique : DK-05F et DK-04F.



Lian Li a mis à jour ses boîtiers pour PC de bureau DK-05 et DK-04 en tant que nouveaux DK-05F et DK-04F. Les deux sont livrés avec des plateaux en verre électrochromique. Avec des applications dans les cabines de bureau (verre intimité), les automobiles (rétroviseurs à atténuation automatique) et les avions de passagers comme le Boeing 787, le verre électrochrome vous permet d'ajuster la transparence et la clarté.



Sur les boîtiers de bureau de la série DK de Lian Li, ceux-ci vous permettent de régler l'opacité du plateau en verre ou son "flou". Le cadre du plateau en verre peut être parsemé de bandes ARGB afin que le plateau en verre agisse comme un diffuseur translucide. Le panneau avant du boîtier est désormais livré avec un bouton composé dédié pour configurer la vitre.















Un autre changement de conception avec les DK-05F et DK-04F est un nouveau design de plateau de carte mère détachable. Le plateau se sépare désormais du reste du châssis intérieur, de sorte qu'il ne contient que le bouclier d'E/S arrière de la carte mère et les logements d'extension (vous ne finissez pas par retirer le bloc d'alimentation avec lui, comme sur le DK-05/04). Les autres ensembles de fonctionnalités des deux sont identiques à leurs homologues d'origine.



Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le DK-05F est conçu pour les constructions à double système, avec deux systèmes indépendants de taille ATX à l'intérieur; tandis que le DK-04F est conçu pour les versions mono-système.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP