Mystérieux processeur AMD Ryzen qui ont fait surface : Les 3700C et 3250C.



Deux puces AMD Ryzen non annoncées, les Ryzen 7 3700C et Ryzen 3 3250C, sont récemment apparues sur Geekbench dans un appareil nommé "Google Zork". Ces deux processeurs présentent des similitudes retentissantes avec les APU Ryzen 7 3700U et Ryzen 3 3250U, partageant les mêmes configurations de base et horloges. La principale différence entre ces puces est le TDP 15 W des versions C.











Ces puces sont probablement des versions adaptées des Ryzen 7 3700C et Ryzen 3 3250C destinées à être utilisées dans un prochain Chromebook Google, pas le "C" qui pourrait éventuellement signifier Chromebook. Le nom de code "Google Zork" est apparu pour la première fois l'année dernière en référence à une carte de référence avec le chipset AMD Picasso, ce n'est pas confirmé, mais NotebookCheck suggère que "Google Zork" pourrait être un Google Pixelbook 2 en 1.



TECHPOWERUP