Le casque StarVR One VR est désormais disponible à l'achat.



Le casque StarVR One VR a été initialement annoncé en 2015, il nous a surpris avec son FOV horizontal ultra large à 210 ° et ses fonctionnalités d'entreprise. En 2016, Acer a signé une coentreprise avec Starbreeze, la société développant le StarVR pour commercialiser le casque, après un an, Acer a augmenté sa participation dans l'entreprise à 66%, car Starbreeze n'a pas pu respecter ses engagements en matière de capital. Enfin, fin 2018, il a été annoncé que les développeurs et les entreprises seraient disponibles pour demander du matériel. Depuis lors, nous n'avons rien entendu de la société jusqu'à récemment, lorsqu'un bouton d'achat est apparu sur le site StarVR.







La page d'achat montre la disponibilité de plusieurs distributeurs au Japon et à Taïwan, la Chine étant répertoriée comme étant à venir. L'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis ont tous manifesté leur intérêt pour les revendeurs de la région. Étonnamment, aucun prix n'est indiqué pour le casque, mais nous pouvons supposer qu'il sera proche des 3200 USD pour la version développeur vendue en 2018.







Spécifications pour StarVR One :



- Panneau: 2x 4,77 "AMOLED,

- Résolution d'affichage : 16 millions de sous-pixels (résolution 1 830 x 1 464 par œil),

- Taux de rafraîchissement : faible persistance à 90 Hz,

- Type de lentille : lentilles de Fresnel personnalisées,

- Champ de vision : champ de vision horizontal à 210 degrés, champ de vision vertical à 130 degrés,

- Suivi oculaire Tobii entièrement intégré,

- Mesure IPD avec ajustement SW automatique,

- Rendu dynamique foveated,

- SteamVR tracking 2.0 jusqu'à deux stations de base,

- Connectivité : 2 câbles de type C de 0,9 m, 2 câbles d'extension de type C de 5 m, 1 prise casque stéréo 3,5 mm avec microphone,

- Exigences de port : 2x DisplayPort, 2x USB 2.0,

- Longueur totale de câble 5,9 m,

- Poids: 450 g (uniquement casque sans serre-tête/serre-tête et câbles).







Configuration minimale requise :



- Système d'exploitation - Windows 10 64 bits,

- Processeur - Intel core i7-7700,

- Mémoire - 16 Go,

- Carte graphique - NVIDIA GeForce GTX 1080Ti ou NVIDIA Quadro RTX5000/carte graphique interne dédiée.



STARVR