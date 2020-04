Nouveaux écouteurs sport sans fil Philips ActionFit avec technologie de nettoyage UV.



Envision Peripherals, Inc. (EPI), l'unique distributeur des moniteurs et produits audio de marque Philips en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui un ajout à la gamme audio Philips avec l'écouteur sans fil Philips ActionFit avec technologie de nettoyage ultraviolet (UV) (TAST702BK/00). Les écouteurs sont dotés d'un design compact résistant à l'abrasion, d'un son clair et d'un ajustement confortable. Les écouteurs sans fil Philips ActionFit sont maintenant disponibles sur Amazon, pour 179,99 $ USD. [Note de l'éditeur: le produit semble déjà être en vente pour 139,99 $ sur Amazon en ce moment.]



"Les personnes actives ont aujourd'hui besoin d'une solution audio de qualité qui s'adapte à leur style de vie. Les nouveaux Philips TAST702 sont la solution idéale pour aller au gymnase ou faire une longue balade à vélo, en raison de leur confort et de leurs caractéristiques d'hygiène", a déclaré David Ray, directeur du marketing pour le PEV.







Propre est roi



Intégrée dans son étui de chargement en tenant compte de l'hygiène, une lampe UV est conçue pour tuer les bactéries qui peuvent s'installer dans n'importe quel écouteur. Sa lumière UV désinfecte automatiquement et en toute sécurité les écouteurs pendant le chargement, ce qui les maintient propres et les utilisateurs en bonne santé.



Résistant au trempage



Résistants à la trempe IPX5, ces véritables écouteurs de sport sans fil sont le compagnon d'entraînement parfait. Avec IPX5, les écouteurs résistent à un entraînement soutenu sous la pluie, aux séances de gym en sueur, à la plupart des activités nautiques et ils peuvent même être portés sous la douche. Les utilisateurs peuvent profiter d'un entraînement sans souci.



Pairage intelligent



Associez facilement les écouteurs sans fil Philips ActionFit à un téléphone portable ou une tablette où que vous soyez pour discuter ou écouter de la musique. Les boutons conviviaux sur les écouteurs vous permettent de jouer, de mettre en pause, de répondre aux appels ou de régler le volume. Les écouteurs ont six heures de lecture et jusqu'à 18 heures de lecture avec un étui entièrement chargé. Sa capacité de charge rapide signifie que 1,5 heure de lecture supplémentaire est disponible en seulement 15 minutes.



Les écouteurs sont livrés avec trois ailes d'embout interchangeables en caoutchouc souple qui s'adaptent solidement sous la crête de l'oreille pour assurer une étanchéité parfaite.



TECHPOWERUP