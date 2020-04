TECHPOWERUP nous propose le test du : Fractal Design Celsius+ S28 Prisma.



Fractal Design est exceptionnellement bien connu à ce stade pour sa série de cas Define. Cependant, leur série Celsius de refroidisseurs de liquide tout-en-un s'est également révélée fiable et populaire, leurs conceptions plus anciennes fonctionnant exceptionnellement bien tout en ayant également des fonctionnalités intéressantes. Basée en Suède, la société a gagné tout ce qui suit au fil des ans avec son engagement envers des designs minimalistes et élégants - il n'est pas si difficile de voir pourquoi.







Dans la revue d'aujourd'hui, je regarde le Celsius + S28 Prisma de Fractal Design. Ce refroidisseur de processeur liquide tout-en-un de 280 mm de taille standard offre un éclairage RVB et un look élégant, mais là où il diffère de la concurrence, c'est le PCB intégré qui gère le RVB et le contrôle du ventilateur sur le radiateur.



Cet ajout permet de limiter l'encombrement des câbles et offre un refroidisseur exceptionnellement propre avec tout configuré. Notre échantillon d'examen étant une offre de 280 mm sera également un bon changement de rythme puisque la majorité des refroidisseurs de liquide tout-en-un ont tendance à utiliser des radiateurs de 240 mm ou 360 mm. Cela dit, regardons de plus près ce qui est dans la boîte.



