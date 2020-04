ZALMAN nous propose deux nouveaux boitiers PC : Les S4 et S5.



ZALMAN propose une série de boîtiers PC compacts d'une hauteur d'environ 460 mm et d'une profondeur d'environ 400 mm en tant que tour centrale. Les deux ont des fonctions LED RGB, et du verre acrylique ou trempé est utilisé sur les panneaux latéraux pour accueillir le dressing à l'intérieur du boîtier. Celui à base d'acrylique est appelé "S4 PLUS" et la version en verre trempé "S5".





"S4 PLUS"





"S5 BLACK"



Le S4 PLUS est un modèle à bas prix qui utilise des panneaux acryliques sur les côtés. L'avant a un design à trois découpes et le panneau en maille améliore la circulation de l'air. La baie de lecteur est une baie ombrée de 3,5 pouces x2, une baie ombrée de 2,5 pouces x1, le ventilateur de refroidissement est de 120 mm x 3 avant (ventilateur LED RGB x2 standard), arrière 120 mm x 1 (ventilateur LED RGB standard), 120 mm x2 en haut, 120 mm x2 en bas, le radiateur de refroidissement par eau est à l'avant Jusqu'à 240 mm et 120 mm à l'arrière.















Il y a 7 emplacements d'extension, l'espace effectif est de 315 mm de longueur pour une carte graphique, de 160 mm de hauteur pour un refroidisseur de processeur et de 180 mm de profondeur pour une unité d'alimentation. Les ports d'E/S sont USB3.0x1, USB2.0x2, microphone x1, casque x1. Le corps mesure 206 mm de large, 400 mm de profondeur, 458 mm de haut et pèse environ 3,7 kg. Le facteur de forme prend en charge ATX, MicroATX, Mini-ITX.



La série S5 est un modèle plus haut de gamme qui utilise du verre trempé sur le côté. L'avant est équipé de bandes RVB, et il y a deux couleurs, noir et blanc. La baie de lecteur est une baie ombrée de 2,5/3,5 pouces x2, une baie ombragée de 2,5 pouces x4, le ventilateur de refroidissement est de 120 mm x 3 avant (ventilateur x1 standard), arrière 120 mm x 1 (ventilateur LED RGB standard), 120/140 mm x2 en haut, 120 mm x2 en bas, le radiateur de refroidissement par eau est Applicable jusqu'à 240 mm à l'avant et 240 mm sur le côté (lors de l'utilisation d'un support de montage vertical).















L'emplacement d'extension comporte sept niveaux, l'espace effectif est de 340 mm de long pour une carte graphique, de 163 mm de haut pour un refroidisseur de processeur et de 190 mm de profondeur pour un bloc d'alimentation. Les ports d'E/S sont USB3.0x1, USB2.0 x2, microphone x1, casque x1. Le corps mesure 212 mm de large, 398 mm de profondeur, 465 mm de haut et pèse environ 5,8 kg. Le facteur de forme prend en charge ATX, MicroATX, Mini-ITX.



Pour plus d'informations pour le ZALMAN S4 PLUS : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations sur le ZALMAN S5 BLACK : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



