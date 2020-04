Le système d'exploitation Security Focused Tails ajoute la prise en charge du démarrage sécurisé UEFI.



Tails OS, le système d'exploitation recommandé par Edward Snowden, fonctionne désormais sur les systèmes avec UEFI Secure Boot activé. Tails OS est entièrement conçu pour offrir un maximum de sécurité et de confidentialité à un lecteur portable et ne laisser aucune trace sur l'ordinateur hôte.



La dernière mise à jour de Tails OS 4.5 a ajouté la prise en charge de cette fonctionnalité cruciale de démarrage sécurisé UEFI qui était déjà présente dans la plupart des systèmes d'exploitation. Secure Boot utilise des signatures cryptographiques pour vérifier l'intégrité des fichiers de micrologiciel chargés au démarrage du système et s'assurer qu'ils n'ont pas été tempérés.



Secure Boot est disponible dans le cadre de la spécification UEFI depuis plus de deux décennies mais est rarement utilisé pour des raisons de compatibilité. Bien qu'il ne soit pas couramment utilisé, le fait qu'un système d'exploitation axé sur la sécurité ne prenne pas en charge cette fonction de sécurité était préoccupant pour beaucoup car cela signifiait que le démarrage sécurisé devait être désactivé sur l'ordinateur hôte avant que le système d'exploitation puisse démarrer. Le travail d'ajout de la fonctionnalité a été en cours au cours des 6 dernières années et est maintenant terminé et prêt à l'emploi.



TAILS