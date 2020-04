Microsoft annonce de nouveaux widgets pour Xbox Game Bar sur PC.



Dans le cadre de l'événement Inside Xbox qui s'est tenu hier, Microsoft a révélé l'ajout de plusieurs nouveaux widgets tiers pour la barre de jeu Xbox de Razer, XSplit et Intel. Plusieurs autres sociétés sont également en pourparlers avec Microsoft pour ajouter des applications à la Xbox Game Bar, cela fait suite à la sortie réussie d'une intégration Spotify plus tôt.



Depuis que nous avons introduit la Xbox Game Bar, nous l'avons continuellement développée en partenariat avec vous: notre communauté. De la simple capture vidéo à l'accès rapide aux paramètres audio, à l'écoute transparente avec Spotify et à la fourniture d'un compteur FPS, nous avons gardé PC Gamers au centre de tout ce que nous faisons. Cette philosophie est le moteur des mises à jour que nous annonçons aujourd'hui.







Barre de jeu Xbox évolutive



Nous avons entendu vos commentaires haut et fort : vous ne voulez pas toujours Alt + Tab pour séparer les applications lorsque vous jouez sur votre PC. Nous avons pensé que nous vous apporterions vos applications préférées directement dans la barre de jeu Xbox où vous pouvez y accéder sans jamais quitter votre jeu. À partir d'aujourd'hui, des widgets pour des applications telles que le Gamecaster de XSplit et le Cortex de Razer arrivent sur la Xbox Game Bar !



Nous avons constaté un intérêt incroyable de la part des principaux dirigeants de l'écosystème du jeu sur PC et nous prévoyons que le nombre de widgets continuera d'augmenter. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez rejoindre notre programme Insider ici ou rejoindre le vol Game Bar dans le Xbox Insider Hub pour y accéder immédiatement. Si vous n'êtes pas un initié - pas de soucis, vous pouvez les obtenir dans un proche avenir. Pour rappel, vous pouvez accéder à ces nouvelles fonctionnalités en appuyant simultanément sur la touche Windows et la touche "G" - "Win + G".



Rechercher, installer et gérer des widgets à partir de la boutique de widgets







Pour commencer, vous avez besoin d'un moyen de découvrir et de commencer à utiliser vos nouveaux widgets préférés de la barre de jeu. Entrez, le magasin de widgets de la barre de jeu. Dans le menu de la barre de jeu, vous verrez maintenant une nouvelle entrée qui lancera la boutique de widgets directement dans la barre de jeu. De là, vous pouvez parcourir et découvrir de nouveaux widgets et gérer l'installation et la mise à jour de vos widgets sans jamais avoir à quitter la barre de jeu.



Diffusez comme un pro avec le widget GameCaster de XSplit







L'application de streaming Gamecaster populaire de XSplit comprend désormais un widget Xbox Game Bar. L'intégration de XSplit avec la barre de jeu permet d'accéder aux outils Gamecaster critiques sans avoir à passer d'une application à l'autre ou à quitter votre session de jeu. Démarrez et arrêtez votre diffusion, interagissez avec le chat, consultez les événements récents et les statistiques pour augmenter l'interaction du spectateur et optimiser les paramètres d'encodage pour garantir la meilleure qualité de flux, le tout depuis le widget Gamecaster.



Le widget est entièrement personnalisable, vous pouvez donc étendre les fonctionnalités importantes pour vous et même épingler celles que vous souhaitez conserver à l'écran pendant le jeu. Visitez XSplit pour télécharger l'application Gamecaster complète avec le widget Xbox Game Bar pré-fourni, ou si vous êtes déjà un utilisateur Gamecaster, vous pouvez visiter le Microsoft Store (ou le magasin de widgets dans la barre de jeu) pour télécharger et activer le widget Gamecaster pour Xbox Game Bar.



Optimisez vos jeux avec Razer Cortex et Razer Gold







Une autre application populaire parmi les joueurs PC est le Razer Cortex avec System Booster. Également disponible aujourd'hui, vous pouvez télécharger le widget Razer Cortex BETA pour un accès facile aux fonctionnalités clés de Cortex comme Boost et Restore. En une seule étape, mettez fin aux processus et services inutiles exécutés en arrière-plan pour libérer plus de jus pour les jeux. Le widget Razer Cortex BETA vous permet également de vérifier facilement les derniers jeux Paid to Play pour vous faire gagner Razer Silver.



Enregistrez-vous quotidiennement, jouez et échangez Razer Silver pour une variété de récompenses passionnantes - y compris l'équipement Razer, des jeux, des cartes-cadeaux exclusives, et plus - directement depuis le widget. La fonction Game Deals du widget recherche également automatiquement les meilleurs prix pour les jeux PC. Cliquez sur une offre de jeu pour voir une comparaison entre les magasins de jeux PC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Razer pour l'application Razer Cortex win32 et recherchez le widget Razer Cortex BETA dans le magasin de widgets Microsoft Store ou Game Bar.







Vous pouvez également activer le nouveau widget Razer Gold: profitez de la commodité en rechargeant votre portefeuille Razer Gold avec les codes PIN Razer Gold, même pendant un match. Razer Gold est les crédits virtuels de Razer pour les joueurs, offrant des offres de jeu exclusives et du contenu numérique. Dépensez Razer Gold et gagnez Razer Silver, le programme de récompenses de fidélité pour les joueurs. Recherchez le widget Razer Gold dans le Microsoft Store ou le magasin de widgets Game Bar.



Réglez votre PC avec le centre de commande graphique d'Intel



Nous nous associons à Intel pour apporter certaines des fonctionnalités clés disponibles dans le centre de commande graphique Intel (IGCC) à la barre de jeu Xbox. Le widget, qui sera disponible via le programme bêta IGCC plus tard ce printemps, donnera initialement accès aux paramètres d'affichage, aux profils d'alimentation et aux fonctionnalités de streaming et de capture de jeux. Mais à mesure que IGCC et Xbox Game Bar évoluent, les fonctionnalités du widget évolueront également.



Tout le monde peut commencer à créer des widgets dès aujourd'hui



En plus de ces excellents widgets partenaires, nous publions également le SDK Game Bar (Beta) aujourd'hui. Tout développeur peut désormais créer des widgets personnalisés pour la barre de jeu. Découvrez comment commencer à créer vos propres widgets dès aujourd'hui.



Comme toujours, merci pour les commentaires continus sur l'expérience de jeu sous Windows. Ce sont vos commentaires qui nous permettent de continuer à rendre Windows génial pour tous les joueurs, peu importe comment et ce que vous choisissez de jouer, alors continuez à venir.



Si vous souhaitez obtenir un premier accès au travail que nous effectuons pour améliorer l'expérience de jeu sur PC, vous pouvez rejoindre notre programme Insider en Cliquant ICI.



MICROSOFT/XBOX/PC