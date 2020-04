TECHPOWERUP nous propose le test de : Lian Li Strimer Plus 24-pin & 8-pin.



Lian Li a présenté le câble d'extension Strimer ATX comme un moyen d'offrir aux passionnés une autre façon d'éclairer un système d'une manière unique. Nous l'avons utilisé dans la revue Lian Li OC-O11 comme une petite friandise supplémentaire et aujourd'hui nous nous penchons sur la série Strimer Plus, qui non seulement améliore l'original, mais élargit également la gamme de produits de la seule variante ATX à 24 broches à un double câble à 8 broches pour que vous puissiez également allumer la puissance fournie à votre GPU.







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP