AEROCOOL nous propose une nouvelle alimentation : La Aero White 600W.











JUSQU'À 87% + D'EFFICACITÉ POUR DES PERFORMANCES DE NIVEAU DE BRONZE







80Plus 230V EU White Certified pour des performances à haut rendement rivalisant avec celles des blocs d'alimentation 80Plus 230V EU Bronze.



TESTÉ POUR LA FIABILITÉ ET LA PERFORMANCE



Ayant subi test après test dans des conditions strictes et les plus hauts standards de qualité, le bloc d'alimentation AERO garantit une fiabilité, une durabilité et des performances de premier ordre.



CORRECTION DU FACTEUR DE PUISSANCE ACTIVE



APFC intégré offrant une stabilisation de tension plus élevée et une consommation d'énergie inférieure (taux de correction du facteur de puissance active> 0,9.



CONDENSATEURS JAPONAIS PREMIUM 105 °C



Les condensateurs japonais premium intégrés à 105 °C offrent des performances, une fiabilité et une durabilité sans compromis, même dans les conditions les plus exigeantes.



CONDENSATEURS SOLIDES HAUT DE GAMME



Les condensateurs à semi-conducteurs haut de gamme offrent une excellente qualité de sortie CC pour un filtrage du bruit amélioré et une faible ondulation.



CONTRÔLE DE VITESSE THERMIQUE OPTIMISÉ



La vitesse optimisée du ventilateur permet un bruit de ventilateur presque inaudible et un fonctionnement silencieux de l'alimentation.



Le contrôle intelligent du ventilateur thermique maintient le ventilateur en marche à la vitesse de démarrage avant d'atteindre une charge de 60% à des températures ambiantes de 40 ° C.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 64.90 euros.



AEROCOOL