SAMSUNG nous propose un nouveau SSD externe : Le SSD T7 Touch 2TB.















Stockage externe, en mieux







Que vous transportiez des jeux, des films ou des fichiers de travail sensibles, le SSD portable T7 Touch vous offre plus de vitesse et de sécurité dans un boîtier qui tient dans la main. Découvrez le tout dernier niveau de stockage externe.



Transfert en un éclair







Transférez des fichiers massifs en quelques secondes grâce à l'incroyable vitesse de l'USB 3.2 Gen2 sur le T7 Touch. La technologie PCIe NVMe intégrée favorise les vitesses de lecture/écriture séquentielles pour leur permettre d'atteindre jusqu'à 1050/1000 Mo/s, ce qui rend le T7 Touch presque deux fois plus rapide que le T5.



Une conception robuste et sûre

Design durable



SSD signifie Solid State Drive, ce qui signifie qu'il est construit sans pièces mobiles. Un corps métallique robuste maintient le hardware immobile et protège vos données contre des chutes allant jusqu'à 2 mètres. Ceci en toute confiance puisque le T7 Touch bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans.



Une simple touche pour le sécuriser



Protégez vos fichiers privés en conservant le confort d'utilisation. Les options de sécurité intégrées du T7 Touch utilisent le cryptage AES 256 bits et vous donnent la possibilité de le déverrouiller d'un simple contact du doigt ou via un mot de passe.



Mouvement LED



Le T7 Touch dispose d'un carré LED qui s'allume pour vous tenir informé de ce que fait votre SSD en un coup d'œil. Choisissez entre le noir classique ou l'argenté élégant. Disponible en trois capacités de mémoire pour mieux répondre à vos besoins: 500 Go, 1 To ou 2 To.



Style élégant et compact



Mince et capable de se glisser dans une poche, le boîtier léger est livré de série sur le T7 Touch. À peu près de la taille d'une carte de crédit et pesant 58 grammes, la conception monocoque en aluminium solide tient confortablement au creux de votre main.



Logiciel de gestion



Le T7 Touch intègre un logiciel intuitif pour PC et Mac qui vous aide à choisir votre mot de passe et vos empreintes digitales et à obtenir les dernières mises à jour du firmware. Vous pouvez aussi télécharger une appli mobile pour les smartphones et tablettes Android.



Pour plus d'information, Cliquez ICI.



Il esera disponible sur les sites E-Commerces en date du 15 Avril 2020.



Le prix est de : 479.95 euros.



SAMSUNG