Adaptateur Thermaltake Pacific G1/4 à 90 degrés - Vert (2 raccords)



Les raccords de l'adaptateur de la série Pacific sont conçus pour des configurations avancées de refroidissement par eau personnalisées. Le raccord adaptateur tourne à 360 degrés et se compose de deux joints toriques scellés avec un logo Tt imprimé latéral, permettant aux utilisateurs de rediriger les raccords à un angle de 90 degrés pour un acheminement plus facile du tube. Les raccords Thermaltake offrent une solution complète pour les bricoleurs et les constructeurs de PC en offrant aux utilisateurs un montage idéal, des options de montage avancées.



Conception à haut débit et sans fuite



Fabriqués à Taïwan, les raccords permettent une connexion appropriée aux ports G1/4 ”, se fixant correctement à tous les composants de refroidissement avec un montage G1/4”. La conception renouvelable à 360 degrés qui incorpore des joints toriques de haute qualité peut maintenir une pression et un débit de liquide élevés, permettant un acheminement plus facile des tubes et contourner les obstacles dans le système.



Sélections multicolores



Les composants de la série Thermaltake Pacific créent non seulement un système de refroidissement liquide esthétiquement agréable, mais offrent également des performances extraordinaires pendant le fonctionnement. Les adaptateurs sont disponibles dans des finitions multicolores avec une variété de sélections ou assortis à différentes couleurs de raccords pour créer vos propres thèmes.



TT Premium







Pour continuer à réaliser la mission de l'entreprise d'offrir une expérience utilisateur parfaite, Thermaltake a développé «TT Premium» avec l'essence de combiner des produits de qualité suprême avec un nouveau design de logo. TT Premium est bien plus qu'une simple garantie de qualité. Derrière son nom, il représente la passion du bricolage, du modding et du désir de Thermaltake d'être la marque la plus innovante du marché du matériel PC. Pour satisfaire la demande des utilisateurs de PC haut de gamme, TT Premium suit ses valeurs fondamentales: excellente qualité, conception unique, combinaisons diverses et créativité sans limites pour fournir un produit PC hautes performances à tous les passionnés.



Tt LCS Certified







Tt LCS Certified est une certification exclusive de Thermaltake appliquée uniquement aux produits qui satisfont aux normes de conception et aux amateurs inconditionnels qu'un véritable châssis LCS devrait respecter. La certification Tt LCS a été créée afin que nous, Thermaltake, puissions indiquer à tous les utilisateurs expérimentés quels châssis ont été testés pour être les plus compatibles avec les configurations de refroidissement liquide extrêmes, vous assurant ainsi d'obtenir les meilleures performances des meilleures fonctionnalités et de l'équipement.



Voici la fiche technique :







Il est également disponible dans les coloris suivants :



- Gold,

- Black,

- Blue,

- Chrome,

- Red,

- Rose Gold,

- White.



Pour plus d'information, Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



