EVGA présente les cartes graphiques GeForce RTX 2080 et 2070 SUPER KO.



EVGA a annoncé aujourd'hui la disponibilité de ses cartes graphiques GeForce RTX 2080 et 2070 SUPER KO. Tout comme leur carte graphique originale RTX 2060 KO, qui est arrivée à un prix attractif qui contrebalance le PDSF de : 299 Dollars de NVIDIA pour la carte graphique, les nouvelles cartes graphiques proposent également un nouveau prix plus bas que les offres les moins chères de la société, la Série noire.



L'EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO coûtera 499.99 Dollars (2560 cœurs CUDA, horloge Boost 1770 MHz, 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 GHz sur un bus 256 bits), tandis que l'EVGA GeForce RTX 2080 SUPER KO (3072 cœurs CUDA, Boost Clock 1815 MHz, 8 Go de mémoire GDDR6 à 15,5 GHz sur un bus 256 bits) peut être acheté pour 699,99 $. Il s'agit d'un prix inférieur à celui de la plupart des concurrents sur ce marché pour un RTX 2070 SUPER ou RTX 2080 SUPER conçu sur mesure.











Pour atteindre ce prix, certaines réductions ont dû être effectuées. Les cartes sont livrées sans plaque arrière, et la solution de refroidissement semble être légèrement moins dense que les autres conceptions de la société, plus chères, basées sur les puces NVIDIA.







Le PCB de ces cartes graphiques est une conception personnalisée - et le fait de devoir redessiner ce qui était à l'origine un exploit technique robuste signifie que certaines coupes ont probablement été effectuées dans ce domaine également. Les nouvelles cartes graphiques SUPER KO suppriment également le port Virtual Link, avec seulement 3x DisplayPort et 1x HDMI comme sorties d'affichage. L'utilitaire d'overclocking Precision X1 d'EVGA est fourni avec les cartes graphiques.



