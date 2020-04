Processeur hétérogène AMD Exoscale : 32 cœurs et un GPU avec HBM2 dans un seul boîtier.



Vous pouvez laisser à AMD le soin de sortir des sentiers battus et de le mettre en œuvre. La réalité pour celui-ci est qu'en 2015, AMD a révélé son intention de lancer un processeur avec 32 cœurs Zen et un graphique du Groenland avec des mémoires HBM2 sur le PCB sous le nom de code EHP (Exaescale Heterogeneous Processor).



Depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelles sur le modèle. Cependant, de nouveaux brevets AMD ont révélé qu'ils poursuivaient leurs plans de lancement d'un processeur EHP. L'utilisateur de Twitter Underfox a publié un fil avec un grand nombre de brevets déposés par AMD, y compris des mises à jour de ses processeurs et GPU de nouvelle génération, qui comprend EHP qui, au départ, était censé être annulé.







Les processeurs hétérogènes seraient parfaits pour les charges de travail centrées sur les centres de données et l'intelligence artificielle, offrant les avantages du processeur et du processeur graphique dans une seule puce multi-usage de puissance maximale. Il sera intéressant de voir si cela finit par se réaliser ou si le CPU et le GPU sont toujours conservés séparément comme nous l'avons vu jusqu'à présent.



THE GURU3D