Micron dévoile un nouveau SSD pour centre de données 5210 ION basé sur un flash NAND QLC.



Micron Technology, Inc., a annoncé aujourd'hui la nouvelle capacité et les fonctionnalités du SSD d'entreprise SATA Micron 5210 ION, renforçant ainsi le leadership de Micron dans la production en volume de la technologie QLC. Premier disque SSD (QD) au monde, le Micron 5210 est basé sur la technologie QLC NAND avancée de la société et remplace rapidement les anciens disques durs (HDD).



Des bases de données SQL et NoSQL aux données volumineuses et aux analyses, aux magasins d'objets et aux niveaux de capacité vSAN, les clients profitent désormais des avantages du flash NAND sur les charges de travail sensibles aux performances qui vivaient sur des disques durs. En supplantant rapidement les disques durs 10K, le Micron 5210 offre des lectures aléatoires 175 fois plus rapides, des écritures aléatoires 30 fois plus rapides, deux fois plus de débit séquentiel et trois fois plus d'efficacité énergétique que les plus grands disques durs 10K RPM - le tout à un prix attractif.







"L'adoption robuste du SSD Micron 5210 depuis son lancement il y a deux ans est révélatrice de l'essor de la technologie QLC dans le centre de données", a déclaré Roger Peene, vice-président du marketing pour l'unité commerciale de stockage chez Micron. "Nous sommes fiers du rôle que nous avons joué dans la promotion de l'adoption de la catégorie émergente des centres de données QLC, offrant aux clients des avantages allant de plus de vitesse et de latences plus faibles à des économies d'énergie importantes et à une économie compétitive."



La dynamique d'adoption par les fabricants d'équipement d'origine (OEM) accélère la transition de l'industrie des disques durs aux disques SSD QLC dans les charges de travail de serveur à usage général, améliorant leurs performances, leur fiabilité et leur consommation d'énergie.



"La nouvelle technologie innovante d'optimisation de l'usure QLC conçue dans les SSD de Micron peut permettre aux clients d'exploiter en toute sécurité les SSD pour bon nombre de leurs charges de travail, répondant à un besoin important des clients à mesure que les exigences de performances et de capacité augmentent", a déclaré John Donovan, directeur exécutif de l'infrastructure des centres de données. chez Lenovo Data Center Group. "Les SSD 5210 QLC de Micron sont disponibles aujourd'hui sur la gamme de solutions ThinkSystem de Lenovo."



À mesure que les charges de travail évoluent pour répondre à la demande croissante d'informations et d'analyses de données en temps réel, les centres de données ont de plus en plus besoin de la vitesse, de la capacité, de l'efficacité et de la fiabilité en régime permanent que le stockage flash d'entreprise peut fournir, mais pas les disques durs.



Le support flash Micron QLC NAND haute densité atteint les densités d'un térabit sur une seule puce, offrant la facilité et la continuité de plate-forme de SATA, mais avec la valeur et la vitesse de QLC NAND. Le SSD Micron 5210 ION est optimisé pour répondre à ces demandes, offrant une économie plus convaincante pour le stockage d'entreprise par rapport aux disques durs.



Nouveaux développements de produits 5210



- Innovations du micrologiciel QLC - Une première dans l'industrie, le dernier micrologiciel personnalisé QLC de Micron permet de supprimer les problèmes d'endurance QLC et les limitations de charge de travail, permettant aux SSD QLC de remplacer de manière fiable les disques durs des serveurs et du stockage à usage général.

-960 Go de SKU - Le nouveau SKU de 960 Go de Micron (maintenant généralement disponible) répond à la forte demande des clients de remplacer les disques durs de 10 Go de 900 Go à 1,2 To par des disques SSD SATA QLC compétitifs.

-Qualifications OEM - Le Micron 5210 est désormais qualifié par la plupart des principaux OEM de serveurs, offrant aux clients finaux de nombreuses options de chaîne d'approvisionnement et la confiance que le 5210 a été rigoureusement testé.

- Certifié VMware vSAN - Le Micron 5210 est nouvellement certifié sur VMware vSAN et l'un des moyens les plus rentables de passer à un vSAN 100% flash.



Disponibilité



Le SSD Micron 5210 ION est en production de masse et disponible auprès de presque tous les principaux OEM de serveurs, des principaux distributeurs mondiaux, revendeurs et constructeurs de systèmes, avec des prix unitaires comparables à ceux des disques durs d'entreprise 10 000. Contactez votre OEM préféré pour plus d'informations.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



MICRON