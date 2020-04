GALAX dévoile les cartes graphiques GeForce GTX 1650 GDDR6 Prodigy, EX et LP.



GALAX a dévoilé sa gamme de cartes graphiques GeForce GTX 1650 GDDR6 qui comprend quatre références. Les quatre mêmes produits seront vendus sous la marque KFA2 sur certains marchés. La gamme comprend le GALAX GTX 1650 GDDR6 standard et sa variante EX-OC overclockée en usine ; un modèle LP à profil bas, et le GTX 1650 Prodigy, destiné aux i-cafés de jeux.



Le GALAX GTX 1650 GDDR6 standard et sa variante EX-OC sont dotés d'un dissipateur thermique monobloc en aluminium ventilé par une paire de ventilateurs de 80 mm. La variante standard est cadencée à des vitesses d'horloge de référence NVIDIA de 1590 MHz GPU Boost. La variante EX-OC est cadencée un cran plus haut à 1605 MHz GPU Boost. Les deux cartes sont livrées avec des modes logiciels "OC en 1 clic".















La prochaine étape est la GALAX GTX 1650 GDDR6 Prodigy, une carte graphique économique conçue pour les jeux de café. Cette carte dispose d'un simple dissipateur thermique en aluminium avec ailettes à projection radiale (similaire aux refroidisseurs de CPU Intel) ; ventilé par un seul ventilateur de 80 mm.



La carte fonctionne à des vitesses d'horloge de référence NVIDIA de 1590 MHz GPU Boost. Enfin, il y a la GTX 1650 GDDR6 LP, qui comme son nom l'indique, est une carte graphique demi-hauteur (à profil bas) destinée aux versions SFF ou HTPC. La carte est dotée d'un dissipateur thermique en aluminium monobloc épais à 2 emplacements, ventilé par une paire de ventilateurs de 40 mm. Les quatre cartes utilisent leur mémoire GDDR6 à 12 Gbit/s et disposent d'un ensemble commun de connecteurs d'affichage : un de DVI-D double liaison, HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4.



