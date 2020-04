EPIC GAMES propose deux jeux gratuits : Sherlock Holmes Crimes & Punishments et Close to the Sun.



Deux autres jeux que vous pouvez récupérer gratuitement, cette fois sur la boutique EPIC. Vous pouvez récupérer gratuitement les jeux Close to the Sun et Sherlock Holmes Crimes & Punishments, ajoutez-les à votre bibliothèque de jeux avant le 16 de ce mois.





"Sherlock Holmes Crimes & Punishments"



Et





"Close to the Sun"



Près du soleil est un jeu d'horreur et d'aventure à la première personne. Tout au long de dix chapitres, le gameplay consiste à collecter des clés pour ouvrir des portes, à résoudre des énigmes et à trouver des objets de collection, tout en découvrant la vie sur Helios.



Près du soleil est un jeu d'horreur et d'aventure à la première personne. Tout au long de dix chapitres, le gameplay consiste à collecter des clés pour ouvrir des portes, à résoudre des énigmes et à trouver des objets de collection, tout en découvrant la vie sur Helios.



De son côté, Sherlock Holmes Crimes & Punishments est un jeu vidéo de recherche et d'aventure développé par Frogwares et distribué par Focus Home Interactive. Le jeu se déroule à Londres et dans sa banlieue au cours du 19ème siècle, où Sherlock Holmes et le docteur Watson devront résoudre six cas qui incluent des meurtres, des vols, des disparitions, entre autres.



"Devenez le détective le plus célèbre de tous les temps : Sherlock Holmes ! Utilisez votre talent de détective impressionnant pour résoudre six cas passionnants et variés."



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



