AEROCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le Flo Saturn FRGB.



Doté d'une conception innovante et unique de boîtier central, le Flo présente la nouvelle génération de boîtier qui vous permet de personnaliser entièrement la construction de votre PC de manière vraiment créative. La plaque de montage de la carte mère est tournée à 90 °, ce qui vous permet d'installer votre carte graphique à une position verticale à 90 °, ce qui réduit les contraintes sur votre carte mère. Livré avec trois ventilateurs FRGB de 12 cm à l'avant et deux ventilateurs FRGB de 12 cm à l'arrière du boîtier (Saturn 12 FRGB).























LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE CONCEPTION DE BOITIER DESIGN







Doté d'une conception innovante et unique de boîtier mi-tour, vous avez maintenant la liberté de personnaliser entièrement la construction de votre PC d'une manière vraiment créative.



La plaque de montage de la carte mère de ce boîtier est tournée à 90 °, vous pouvez donc installer votre carte graphique à une position verticale à 90 °, ce qui réduit les contraintes sur votre carte mère.



CINQ VENTILATEURS RVB FIXES INCLUS



Livré équipé de cinq ventilateurs Saturn 12 FRGB avec éclairage LED RVB fixe pour créer un effet d'éclairage statique qui ajoute une touche d'élégance à votre équipement.



Doté d'un design d'éclairage LED RGB multi-anneaux, le Saturn 12 FRGB réalise un effet d'anneau planétaire pour offrir une expérience d'éclairage élégante mais d'un autre monde.



GESTION EFFICACE DES CÂBLES



Le compartiment à câbles intégré dans le haut du boîtier permet de garder vos câbles et votre PC parfaitement propres et rangés à tout moment. Le couvercle magnétique sur le dessus du compartiment à câbles permet une ouverture et une fermeture pratiques.



Livré avec un espace supplémentaire de 2 cm derrière le plateau de la carte mère, permettant plus d'espace pour organiser vos câbles.



PANNEAU LATÉRAL EN VERRE TREMPÉ



Livré équipé d'un panneau latéral en verre trempé pour mettre en valeur l'intérieur de votre gréement et mettre vos composants en plein écran.



CONÇU POUR LA RÉDUCTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS



Quatre entretoises découplées avec coussinets anti-vibrations pour le montage de votre alimentation électrique offrent une réduction maximale du bruit et des vibrations, ce qui permet un fonctionnement silencieux et en douceur.



AMÉLIORATION DE LA VENTILATION DE L'AIR



Les ouvertures d'aération sur les côtés du panneau avant augmentent le débit d'air et la ventilation pour des performances de refroidissement supérieures.



CAGE DISQUE DUR AMOVIBLE



Personnalisez votre construction comme vous le souhaitez. Restez dans la configuration standard du disque dur ou retirez la cage du disque dur pour faire de la place pour installer un radiateur ou un bloc d'alimentation plus long.



REFROIDISSEMENT PAR AIR







Prend en charge le refroidissement par air à l'avant et à l'arrière du boîtier pour améliorer les performances de refroidissement.



- Avant : 120 mm x 3 ou 140 mm x 2 (ventilateur FRGB Saturn 120 mm x 3 inclus),

- Arrière : 120 mm x 2 ou 140 mm x 2 (ventilateur Saturn FRGB 120 mm x 2 inclus).



REFROIDISSEMENT LIQUIDE







Prend en charge le refroidissement liquide à l'avant et à l'arrière du boîtier pour un refroidissement à efficacité maximale.



- Avant : radiateur 120/240/280/360 mm (en option),

- Arrière : radiateur 120/140/240 mm (en option).



CONÇU POUR DES PERFORMANCES ÉLEVÉES



- Prend en charge les cartes mères ATX, Micro-ATX et Mini-ITX,

- Prend en charge les refroidisseurs CPU jusqu'à 165 mm,

- Prend en charge les cartes graphiques jusqu'à 321 mm (le premier emplacement PCIe prend en charge jusqu'à un maximum de 282 mm).



ACCÈS PRATIQUE À VOS MÉDIAS



Accès rapide et facile à 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, ports audio et micro HD, et bouton d'alimentation et de réinitialisation.



CAPACITÉ DE STOCKAGE



Prend en charge jusqu'à 2 disques durs 3,5 pouces (2 x 3,5 pouces/2,5 pouces) et 4 disques SSD 2,5 pouces (2 x 2,5 pouces et 2 x 2,5 pouces/3,5 pouces).



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 119.90 euros.



AEROCOOL