Microsoft décalant la mise au point à court terme des solutions double écran Windows 10X, Surface Neo retardé.



Selon le rapport de ZDNet, Microsoft a décidé de se concentrer à court terme sur les solutions d'ordinateur portable à double écran Windows 10X. En raison de la pandémie COVID-19 qui s'est produite récemment, le chef de produit de Microsoft, Panos Panay, a informé en interne son équipe que Microsoft ne concentrerait pas ses efforts sur la livraison des ordinateurs portables à double écran basés sur Windows 10X cette année. Cependant, Microsoft est attaché à cette idée et ne s'en détournera pas complètement, il ne fait que se reposer pour l'instant.







Ce sont de mauvaises nouvelles pour tous ceux qui espéraient obtenir un ordinateur portable double écran Surface Neo destiné aux fêtes de fin d'année 2020. En plus de la sortie de Surface Neo cette année, Microsoft n'active aucun nouveau périphérique double écran Windows 10X à expédier cette année non plus.



Ce sur quoi Microsoft se concentre, cependant, est d'obtenir Windows 10X d'abord sur des appareils à écran unique. Cela signifie que les ordinateurs portables ordinaires devraient bénéficier du traitement Windows 10X cette année afin que les fournisseurs puissent lancer des produits pour concurrencer les appareils Chromebook, basés sur ChromeOS de Google.



ZDNET