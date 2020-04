Noblechairs travaille sur des chaises de jeu sous licence Bethesda !



Noblechairs, le fabricant bien connu d'accessoires pour PC et mieux connu pour la qualité de ses chaises de jeu, a annoncé qu'il travaillait en partenariat avec Bethesda pour adapter les franchises de cet éditeur aux produits de marque. L'accord verra Noblechairs concevoir des produits autour des franchises Fallout et Doom pour une sortie en 2020.



D'autres franchises de jeux suivront dans cette adaptation (se demandant ce qu'elles feront avec le design steampunk de Dishonored). On ne sait actuellement pas quelles caractéristiques spéciales (le cas échéant) ces chaises incluront, ou si c'est simplement une question d'esthétique. Les prix n'ont pas encore été partagés, mais comme ils seront probablement conçus autour des produits existants de Noblechairs, vous devriez jeter un coup d'œil à ces prix, puis ajouter une certaine latitude pour les coûts de licence.







NOBLECHAIRS ont dit ceci :



"S'inspirant de la série Fallout, la chaise arborera les logos Vault Boy et Vault-Tec à l'avant et à l'arrière de la chaise, ainsi que leur célèbre palette de couleurs bleu et jaune. Elle comprendra également" Préparer l'avenir "- une expression de base au sein de la franchise Fallout.



"L'édition DOOM (des images à partager à une date ultérieure) comportera leur vert militaire comme base, des accents de travail tout au long d'un design subtil mais distinctif. Sur l'appui-tête, le logo DOOM sera cousu en blanc - avec leur DOOM Slayer's Club logo à l'arrière de la chaise. Le dossier est orné du glyphe Slayer en rouge sang. "



"Bethesda est l'un des studios de jeux vidéo les plus respectés et les plus accomplis de l'industrie au monde. Un partenariat avec une marque mondiale de chaises de jeu haut de gamme est un excellent match pour ceux qui veulent jouer à des jeux dans le confort. J'ai hâte de voir le dessins finaux dans la chair, déchirer et déchirer! " - Steven Levitt, Business Development Manager chez noblechairs



"En tant que grand fan de Fallout et des diverses autres propriétés de Bethesda, c'est un rêve devenu réalité de pouvoir associer la qualité premium et l'ergonomie des chaises nobles à l'un des plus grands concepteurs de jeux du monde. Bienvenue à la maison!" - Glen Rhodes, chef de produit senior chez noblechairs"



ETEKNIX