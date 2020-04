Ethernet Technology Consortium annonce la spécification 800 Gigabit Ethernet (GbE).



Le 25 Gigabit Ethernet Consortium, initialement créé pour développer des spécifications Ethernet à 25, 50 et 100 Gbit/s, a annoncé aujourd'hui qu'il a changé de nom pour devenir le Ethernet Technology Consortium afin de refléter un nouvel accent sur les technologies Ethernet à haut débit.



L'objectif du consortium est d'améliorer la spécification Ethernet pour fonctionner à de nouvelles vitesses en utilisant des spécifications développées ou en développement. Cela permet à l'organisation de travailler aux côtés d'autres groupes industriels et organismes de normalisation pour adapter Ethernet à un rythme qui correspond aux besoins en évolution rapide de l'industrie. L'ETC compte plus de 45 membres avec des membres promoteurs de haut niveau qui incluent Arista, Broadcom, Cisco, Dell, Google, Mellanox et Microsoft.







"Ethernet évolue très rapidement et en tant que groupe, nous avons estimé que le fait d'avoir 25G dans le nom était trop contraignant pour la portée du consortium", a déclaré Brad Booth, président du Ethernet Technology Consortium. "Nous voulions ouvrir cela afin que l'industrie puisse avoir une organisation qui pourrait améliorer les spécifications Ethernet pour les marchés nouveaux et en développement."



Championing 800GbE



L'une des premières spécifications défendues par la nouvelle organisation est la spécification 800GBASE-R pour 800 Gigabit Ethernet (GbE).



La spécification 800 GbE introduit un nouveau contrôle d'accès au support (MAC) et une sous-couche de codage physique (PCS). Il redéfinit essentiellement deux ensembles de la logique 400GbE existante de la norme IEEE 802.3bs avec quelques modifications afin de distribuer les données sur huit voies physiques de 106 Gb / s. Lorsque le PCS est réutilisé, la correction d'erreur directe RS (544, 514) standard est conservée, pour une compatibilité simple avec les spécifications de couche physique existantes.



"L'objectif de ce travail était de réutiliser la logique 400GbE standard autant que possible pour créer une spécification MAC et PCS 800 GbE avec des frais généraux minimes pour les utilisateurs mettant en œuvre des ports Ethernet à plusieurs débits." a déclaré Rob Stone, président du groupe de travail technique du Ethernet Technology Consortium. "La spécification 800 GbE est une première annonce passionnante sous le nouveau nom du consortium, reflétant la véritable capacité de l'organisation. Nous sommes fiers du travail acharné de nos sociétés membres pour remplir cette spécification."



Disponibilité



La spécification 800 GbE est désormais disponible.



À propos du Ethernet Technology Consortium



Le Ethernet Technology Consortium est une organisation ouverte de leaders de l'industrie des réseaux et des centres de données qui permettent la transmission de trames Ethernet entre 25 Gbit/s et 800 Gbit/s. Le consortium promeut également la standardisation et l'amélioration des interfaces pour les produits applicables. Le consortium est ouvert à l'adhésion à toute organisation désireuse de faciliter l'adoption de l'industrie.



