TP-LINK nous propose une nouvelle carte PCIe pour la Wifi : Le Archer TX3000E.







Pour ceux d'entre nous sur des ordinateurs de bureau plus anciens avec de nombreux emplacements PCIe et un tout nouveau routeur 802.11ax dans la maison pour piloter une nouvelle connexion Internet fibre gigabit chic, TP-Link a publié l'Archer TX3000E, un ajout PCI-Express sur la carte qui offre à votre bureau une connectivité Wi-Fi 6 802.11ax et Bluetooth 5.0. Le produit se compose de trois composants, la carte d'extension, un ensemble d'antenne et le câblage. La carte d'extension dispose d'une interface hôte PCI-Express 2.0 x1 (5 Gbit/s par direction) et utilise un contrôleur WLAN Intel AX200 qui est passivement refroidi par un dissipateur thermique.







L'Archer TX3000E prend en charge le 802.11ax double bande, avec jusqu'à 2402 Mbps sur la bande 5 GHz, et jusqu'à 574 Mbps dans la bande 2,4 GHz, avec la prise en charge de WPA3. Outre PCIe, un câble USB 2.0 à 4 broches se connecte à l'un des en-têtes USB 2.0 vacants de votre carte mère, pour que le composant Bluetooth 5.0 fonctionne. L'ensemble d'antenne de bureau comprend deux antennes multidirectionnelles et une base aimantée.



Disponible dès maintenant, l'Archer TX3000E est au prix de : 79.90 euros.



TECHPOWERUP