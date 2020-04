Palit lance la série GamingPro GTX 1650 GDDR6.



Palit Microsystems Ltd, le principal fabricant de cartes graphiques, lance la nouvelle architecture NVIDIA Turing GDDR6 GeForce GTX 1650 dans la gamme de produits Palit GeForce, GeForce GTX 1650 GP OC, GP, KalmX et StormX OC, StormX.







La série Palit GeForce GTX 1650 GamingPro a fait ses débuts avec 4 Go de mémoire GDDR6 à 12 Gbit/s sur une interface de mémoire de 128 bits. Il est fabriqué avec les performances graphiques révolutionnaires de l'architecture primée NVIDIA Turing. La série Palit GeForce GTX 1650 GP est construite avec un connecteur d'alimentation à 6 broches qui vous permet de pousser vos performances de jeu en moyenne 10% plus rapidement que la version GTX 1650 GDDR5 sur les derniers jeux.



Palit GeForce GTX 1650 GP, KalmX et StormX peuvent répondre aux différents besoins des utilisateurs de PC.



- La série GamingPro (GDDR6) est conçue avec un double ventilateur, 2 sorties DisplayPorts +1 HDMI et un connecteur d'alimentation à 6 broches.

- KalmX (GDDR5) est construit avec un refroidisseur passif et avec 2 sorties DisplayPorts +1 HDMI.

- La série StormX (GDDR5) est conçue avec un seul ventilateur et avec 1 sorties DVI +1 HDMI.



PALIT