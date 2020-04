ACER nous propose un nouveau PC portable : Le Swift 3.



Les processeurs mobiles 8 cœurs Ryzen 4000 «Renoir» d'AMD pourraient voir une implémentation abordable avec le dernier modèle de portable Swift 3 d'Acer (Acer Swift 3 SF314-42). À un PDSF de 629 $, le prochain Acer Swift 3 pourrait être une implémentation typique du processeur Ryzen 7 4700U - un ordinateur portable avec juste le processeur (pas de graphiques discrets), offrant une autonomie de la batterie allant jusqu'à 11,5 heures avec une charge rapide (4 heures en 30 minutes de recharge).







L'Acer Swift 3 SF314-42 est un ordinateur portable classique de 14 pouces avec une épaisseur de 1,57 cm lorsqu'il est fermé et un poids de 1,20 kg. Son écran offre une résolution Full HD (1080p). Les détails de la mémoire et du stockage sont toujours cachés, mais il est probable que l'ordinateur portable soit équipé de 8 Go de mémoire DDR4 câblée et d'un seul emplacement SODIMM DDR4 pour une expansion supplémentaire. Acer travaille également sur l'Aspire 5 A515-44, un ordinateur portable Full HD de 15,6 pouces alimenté par un processeur Ryzen 5 4500U (6 cœurs), au prix de 519 $.



DIGITIMES