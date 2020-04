Thermaltake lance les boîtiers M-ATX en verre trempé S100.



Thermaltake a publié aujourd'hui la gamme de boîtiers de tour Micro-ATX en verre trempé S100. Disponible en versions tout noir et blanc + noir "Snow Edition", le S100 se caractérise par une face avant mate, un panneau latéral en verre trempé de 4 mm d'épaisseur et une disposition intérieure cloisonnée horizontalement semblable aux tours médianes ATX conventionnelles. Le compartiment supérieur offre de la place pour les facteurs de forme de la carte mère Micro-ATX (ou plus petite), et de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 33 cm de longueur et les refroidisseurs de processeur jusqu'à 16,5 cm de hauteur.



















Les options de stockage comprennent deux plateaux de 3,5 pouces pouvant chacun contenir des disques de 2,5 pouces et deux supports supplémentaires de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère. Le compartiment inférieur peut accueillir des blocs d'alimentation standard d'une longueur maximale de 16 cm.



La ventilation comprend deux entrées avant de 140/120 mm, un échappement supérieur contenant un seul ventilateur de 200 mm ou deux ventilateurs de 140/120 mm et un échappement arrière de 120 mm. Vous pouvez monter des radiateurs jusqu'à 280 mm x 140 mm le long des panneaux avant et supérieur. La connectivité du panneau avant comprend un port USB 3.0 et quelques ports USB 2.0. Le boîtier mesure 411 mm x 220 mm x 441 mm (HxLxP).



La société n'a pas révélé de prix.



THERMALTAKE