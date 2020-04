Fractal Design déploie les refroidisseurs CPU AIO de la série Celsius +.



Cool, silencieux et puissant - La nouvelle série de refroidisseurs Aels Celsius + vient d'être annoncée par Fractal Design, avec une face de pompe accentuée ARGB, un bloc entièrement repensé et un moyeu de ventilateur PWM sur radiateur amélioré avec prise en charge ARGB.



Le câblage astucieusement dissimulé dans les manchons tressés des tubes en caoutchouc à faible perméabilité du Celsius permet à l'ensemble du système de se connecter à la pompe avec une seule prise d'alimentation et un câble ARGB (en option et amovible). Comme avec les refroidisseurs Celsius précédents, les modes auto/PWM sélectionnables offrent des performances optimisées dynamiquement avec le choix d'un contrôle utilisateur complet pour un réglage fin expert.







Les principales caractéristiques :



- Face de pompe en verre teinté avec logo rétro-éclairé et effets LED ARGB,

- Le mode de contrôle automatique intelligent ajuste dynamiquement les vitesses du ventilateur et de la pompe pour un équilibre idéal entre silence et performances de refroidissement,

- Tournez la face de la pompe pour passer du mode automatique au mode PWM pour un contrôle total de l'utilisateur,

- Le concentrateur PWM compatible ARGB place toutes les connexions de ventilateur directement sur le radiateur pour une installation sans encombrement,

- Tubes gainés avec câblage dissimulé connectant l'alimentation et l'ARGB pour l'ensemble du système à la pompe,

- Prise en charge d'ASUS AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma et ASRock Polychrome,

- La pâte thermique pré-appliquée garantit une application optimale avec une couverture uniforme,

- Tubes en caoutchouc à faible perméabilité avec manches en nylon tressé pour une durabilité accrue et une touche de style supplémentaire,

- Les raccords coudés articulés facilitent le routage des tubes tout en réduisant la tension sur la pompe.







Celsius + est disponible en trois tailles différentes : 240 mm, 360 mm et le tout nouveau modèle 280 mm, chacun avec votre choix de ventilateurs Dynamic X2 ou Prisma ARGB préinstallés.



Pour plus d'informations :



- Celsius+ S24 Dynamic : Cliquez ICI,

- Celsius+ S28 Dynamic : Cliquez ICI,

- Celsius+ S36 Dynamic : Cliquez ICI,

- Celsius+ S24 Prisma : Cliquez ICI,

- Celsius+ S28 Prisma : Cliquez ICI,

- Celsius+ S36 Prisma : Cliquez ICI.



Voici la grille tarifaire :







FRACTAL DESIGN