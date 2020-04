Crucial P2 annoncé : Deuxième SSD client QLC M.2 NVMe de la société.



Voici la première photo du Crucial P2, la deuxième série de SSD client M.2 NVMe de la société basée sur la mémoire flash QLC NAND, et successeur du Crucial P1. Le lecteur reste fidèle à PCI-Express gen 3.0 x4 comme interface hôte, mais augmente les vitesses de lecture séquentielle sur le P1.







Disponible en modèles 250 Go et 500 Go pour commencer, le P2 offre des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 2100 Mo/s en lecture avec jusqu'à 1150 Mo/s en écriture pour la variante 250 Go ; et jusqu'à 2300 Mo/s en lecture avec jusqu'à 940 Mo/s en écriture sur la variante 500 Go. On ne sait pas si le P2 utilise les mêmes puces QLC NAND que le P1, mais nous espions une puce de cache DRAM.







L'endurance du P2 est évaluée à 150 TBW, et Crucial les soutient avec des garanties de 5 ans lorsqu'ils sortiront dans un proche avenir.



Crucial a lancé le lecteur Stateside à 54,99 $ pour le modèle 250 Go et 64,99 $ pour le modèle 500 Go.



