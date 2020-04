Les processeurs de bureau Comet Lake fonctionneraient à chaud, 80 à 90 degrés C.



En Asie, un groupe de personnes teste les nouveaux processeurs de bureau du lac Comet de 10e génération. Il y a cependant des rapports sur Twitter selon lesquels les nouveaux processeurs fonctionnent à chaud, même très chaud.







Selon les premières fuites, le modèle haut de gamme, la série Intel Core i9 10900, nécessitera beaucoup de puissance et fonctionnera très chaud. Nous avons déjà partagé certains états de puissance la semaine dernière, et ils ont été confirmés à 170W (P1) et 224W (P2) dans des conditions maximales. Ainsi, votre TDP moyen sous une charge tous cœurs semble être de 170 W, tandis que P2 est un seuil thermique supérieur absolu.







La température sous charge a atteint une plage de ~ 90 degrés Celsius avec un refroidisseur d'air normal et semble atteindre 80 degrés sur la base du LCS. Cependant, on ne sait pas vraiment quels refroidisseurs sont réellement utilisés et quelles ont été les conditions de test. En outre, nous devons supposer que des échantillons ES ont été utilisés.







Tout comme la génération 9, Comet Lake et Rocket Lake S sont toujours basés sur le processus 14 nm d'Intel et sont donc une fois de plus basés sur la microarchitecture sous-jacente qu'est Skylake. Comet Lake, cependant, fait un pas vers les processeurs 10 cœurs avec la série Intels Core i9-10900 qui a 10C/20T fabbed à 14nm +++ et devrait sortir au T2 2020. Les chiffres doivent être pris avec un grain de sel et donc la prudence , S'il vous plaît.



