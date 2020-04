Lancement des processeurs de bureau Ryzen AMD de 4e génération vers Septembre 2020.



Les processeurs de bureau Ryzen d'AMD de 4e génération devraient être lancés vers septembre 2020, ont indiqué des sources dans l'industrie des cartes mères à DigiTimes. Nom de code "Vermeer", successeur de "Matisse", ces processeurs seront des modules multi-puces socket AM4 de jusqu'à deux puces complexes CPU basées sur la microarchitecture "Zen 3", combinées avec une puce de contrôleur d'E/S.



Les puces "Zen 3" devraient être fabriquées sur un processus plus récent de classe 7 nm par TSMC, soit N7P ou N7 +. Le plus grand changement de conception avec "Zen 3" est la suppression de l'arrangement CCX des cœurs CPU, chaque chiplet tenant un bloc commun de cœurs partageant un cache de dernier niveau. Ceci, ainsi que les gains de marge de vitesse d'horloge du nouveau nœud devraient entraîner une augmentation générationnelle du rapport qualité-prix.







La puce "Renoir" à 8 cœurs basée sur "Zen 2" devrait également faire ses débuts en socket AM4 d'ici 2020, succédant aux APU quadricœurs Ryzen 3000 de la série "Picasso". Il s'agit d'un produit particulièrement important pour AMD, car il devrait concurrencer les processeurs Intel Core 10 i5/12-threads de 10e génération en termes de prix, tout en offrant plus de cœurs (8-core/16-threads) et un plus rapide iGPU.



La gamme de processeurs AM4 socket Ryzen de 4e génération sera lancée aux côtés du chipset de la carte mère AMD série 600, avec une compatibilité ascendante et descendante (par exemple, "Vermeer" et "Renoir" fonctionnant avec des chipsets plus anciens, et des processeurs AM4 plus anciens travaillant sur un chipset série 600 cartes mères). AMD devait à l'origine dévoiler ces processeurs au salon Computex 2020 en juin, mais Computex lui-même est reporté à fin septembre.



