BIOSTAR nous propose une nouvelle carte mère au format Mini-ITX : La A10N-9830E SoC.



BIOSTAR a annoncé aujourd'hui la carte mère SoC A10N-9830E, une carte à petit facteur de forme avec un processeur AMD Bristol Ridge Quad Core FX-9830P intégré et des cartes graphiques AMD Radeon R7 intégrées. Cette carte pourrait être un bon choix pour un HTPC ou un bureau léger, avec un emplacement M.2, un support pour 32 Go de RAM et USB 3.2 Gen1.



Petite dans sa forme mais avec des performances incroyables, la carte mère SoC BIOSTAR A10N-9830E est facilement l'une des meilleures cartes mères SoC du marché. Idéal pour les joueurs et les utilisateurs occasionnels à domicile, l'A10N-9830E dispose d'un processeur AMD Bristol Ridge Quad Core FX-9830P intégré et de graphiques AMD Radeon R7 intégrés qui offrent des performances élevées, une efficacité énergétique et des graphiques pour faire le PC de jeu léger idéal dans un format compact et léger Mini-ITX.







La popularité des soirées Lan au cours des dernières années a énormément augmenté et a ouvert le besoin d'ordinateurs compacts, puissants et facilement transportables. BIOSTAR vise à répondre à cette demande croissante en fournissant des cartes mères Mini-ITX puissantes mais abordables sur le marché mondial et la carte mère SoC A10N-9830E est l'un des produits exceptionnels pour répondre à ces critères, avec la capacité d'exécuter 32 Go de DDR4 à 2400 MHz.



Mémoire sur deux canaux pour offrir des performances plus élevées, des capacités DIMM plus élevées et une intégrité des données améliorée qui s'exécute sur une consommation d'énergie inférieure, PCIe M.2 16G b/s qui est la dernière interface de stockage, offrant la bande passante la plus élevée avec une latence plus faible et il est d'environ 3 fois plus rapide que SATA III 6 Gb/s.







De plus, la carte mère SoC A10N-9830E est également équipée d'USB 3.2 Gen1 qui offre des améliorations de performances convaincantes et peut être utilisée pour connecter plusieurs appareils sans se soucier de la compatibilité. Il est capable de vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s et rétrocompatible avec tous les produits USB existants, Super LAN Surge Protection, offrant au LAN des capacités de protection antistatique plus avancées en ajoutant une puce intégrée pour renforcer la stabilité électrique et prévenir les dommages causés par la foudre et les décharges électriques surtensions, SATA III 6 Gbps qui fournit une incroyable augmentation des données qui est 2x plus rapide que le SATA 3G, et a une bande passante plus élevée pour récupérer et transférer des médias HD et un port de sortie HDMI qui prend en charge la nouvelle résolution 4K2K permet un affichage d'image haute définition avec quatre fois la La résolution de l'écran Full HD 4K2K exprime un contenu lumineux et très détaillé qui remplit tout l'écran avec des images réalistes pour que les utilisateurs puissent profiter d'une consommation de contenu occasionnelle à partir de sources de streaming de haute qualité comme YouTube ou Netflix via le connecteur HDMI.







BIOSTAR a encore produit un produit exceptionnel en maintenant ses normes de fabrication internationales habituelles et même si sa petite forme, la carte mère SoC A10N-9830E est très polyvalente avec certaines des fonctionnalités les plus souhaitables intégrées et constitue un excellent ajout pour de nombreux cas d'utilisation en raison de son prix abordable et le processeur intégré, le GPU rend l'affaire beaucoup plus douce.



Principales caractéristiques



- Panneau d'E/S arrière entièrement emballé,

- DDR4,

- PCIe M.2 16 Gb/s,

- SATA III 6 Gbit/s,

- USB 3.2 Gen 1,

- Protection contre les surtensions Super LAN,

- HDMI.



