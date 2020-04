AZGENON nous propose un nouveau siège Gamers : Le Z300.



A VOUS L'ESPRIT DU GUERRIER SPARTE



Prêts à déployer toutes vos forces pour remporter vos prochaines batailles, tranquillement installés dans votre fauteuil gaming ? Vos adversaires n’ont qu’à bien se tenir ! Avec ses nombreuses fonctionnalités, le fauteuil gamer Z300, signé de la marque française AZGENON, est un siège gamer ergonomique qui privilégie confort et maintien. Pour le reste, à vous de jouer !















L'ALLIÉ DE TOUS VOS COMBATS







Totalement réglable, la chaise gaming AZGENON s’ajustera sur mesure à votre morphologie et à vos habitudes. Dossier inclinable, assise ajustable en hauteur et accoudoirs 4D vous permettront de trouver la position idéale pour un confort maximal pendant vos longues heures de jeu.



Équipée d’un piètement en métal, d’un vérin classe 4, elle peut supporter un poids maximal de 150 kg. Ses roulettes, de 60 mm de diamètre, sont adaptées à tout type de surface et sont conçues pour durer dans le temps. Le fauteuil gamer Z300 bénéficie d’une excellente qualité de fabrication, gage d’une solidité que vous saurez apprécier.



AFFIRMEZ VOTRE PERSONNALITÉ







Son design affirmé, d’inspiration baquet, et ses couleurs vives ne passeront pas inaperçues dans votre espace de jeu. Facile d’entretien, le siège gaming Z300 est recouvert d’un revêtement en simili cuir de qualité supérieure. Sa mousse, dense, assure une assise confortable que votre dos appréciera tout au long de vos sessions de jeu, même les plus intensives.



Déclinées en sept coloris, les chaises Z300 de la marque AZGENON s’intègreront parfaitement avec votre set up. Elles sont livrées avec deux coussins amovibles, l’un destiné au maintien de la nuque et l’autre au soutien des lombaires, idéal pour oublier votre mal de dos.



Fans de esport ou joueurs occasionnels, laissez-vous tenter par l’expérience AZGENON ; un rapport qualité prix imbattable, au service de votre expérience de jeu !



Les Dimensions :







La fiche technique :











Il est déjà disponible sur le site de la marque : Cliquez ICI.



Le prix est de : 249.99 euros.



AZGENON