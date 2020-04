GIGABYTE nous présente une nouvelle dénomination de carte graphique : La série EAGLE.



Rappelez-vous en décembre que nous avons publié la base de données de la Commission économique eurasienne (CEE) indiquant que le gigaoctet listait une carte graphique de la série Eagle ? Bien devinez quoi ?







Gigabyte est principalement connu pour sa gamme de produits standard Gigabyte, Windforce et Aorus. Nouveau est la série EAGLE, qui sera introduite avec les produits 1650, 1660 et 2060, 2070 et 2080 tous avec cette marque EAGLE selon la base de données ECC. Eh bien, un teaser est monté sur la page Twitter d'Aorus de Gigabyte Japan, et la première série officielle de Gigabyte Eagle est la GeForce GTX 2650 GDDR6.



THE GURU3D