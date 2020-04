ASUS publie des mises à jour du BIOS pour Radeon RX 5600 XT qui déverrouillent la mémoire de 14 Gbit/s sur certaines cartes.



En janvier, AMD a sorti sa carte graphique Radeon RX 5600 XT avec une mise à jour de dernière minute qui la rendait compétitive avec la carte graphique GeForce RTX 2060 de NVIDIA. Il l'a fait en augmentant les vitesses d'horloge du GPU et, plus important encore, en augmentant les vitesses d'horloge de la mémoire à 14 Gbps contre 12 Gbps dans les spécifications d'origine. Divers partenaires de la carte d'extension AMD (AIB) ont publié des mises à jour du BIOS en un clic le 22 janvier (trouvez-les pour ASRock, Sapphire, MSI, PowerColor et Gigabyte). Un programme de mise à jour facile d'ASUS manquait à l'époque.







La société a finalement décidé de publier des programmes Windows simples qui mettent à jour le BIOS vidéo de ses cartes graphiques ROG Strix Radeon RX 5600 XT O6G et TUF Gaming RX 5600 XT EVO OC. Les mises à jour du BIOS exécutent la mémoire vidéo à 14 Gbps, car les cartes comportent physiquement des puces de mémoire de 14 Gbps. La mise à jour des spécifications a eu un impact profond sur le positionnement prix-performance du RX 5600 XT, de sa capacité à surpasser la GTX 1660 Ti aux échanges avec le RTX 2060.



TÉLÉCHARGER : ASUS RX 5600 XT Mises à jour faciles du BIOS pour - Cliquez ICI : ROG Strix RX 5600 XT O6G | Cliquez ICI : TUF Gaming RX 5600 XT EVO OC.



TWITTER (Andreas SCHILLING)