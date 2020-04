ADATA dévoile un disque SSD de classe industrielle M.2 2242 SATA III IM2S3314.



ADATA Technology, l'un des principaux fabricants de modules DRAM haute performance, de produits Flash NAND et d'accessoires mobiles, annonce aujourd'hui le lancement du disque SSD (SSD) ADATA IM2S3314 M.2 2242 SATA III. Doté d'un design mince et compact, l'IM2S3314 est idéal pour les petits appareils industriels.



Arborant un facteur de forme M.2 2242, l'IM2S3314 offre une compatibilité élevée et est facile à installer. Pour une utilisation fiable dans la plupart des environnements, le SSD peut fonctionner de manière optimale dans une large gamme de températures, de -40 °C à 85 °C.



Comme avec tous les SSD de qualité industrielle ADATA, l'IM2S3314 a une cote de cycles 3K P/E, améliorant son endurance, sa fiabilité et sa stabilité. Toutes ces caractéristiques et capacités rendent l'IM2S3314 parfait pour une large gamme d'applications, d'appareils et de segments qui nécessitent un SSD compact avec une excellente fiabilité et stabilité, tels que les clients légers, les PC industriels, les robots industriels, les véhicules autonomes, les transports, les soins de santé, l'aérospatiale , et plus.







Technologie propriétaire A + SLC d'ADATA



Pour une fiabilité accrue et une meilleure rentabilité, l'IM2S3314 met en œuvre la technologie A + SLC propriétaire d'ADATA. Il utilise un firmware NAND Flash personnalisé avec un algorithme de tri A + pour émuler les performances SLC. A + SLC est très fiable, offre une excellente intégrité des données et offre un excellent rapport coût / performance.



Fonctionnalités complètes, qualité fiable



L'IM2S3314 est construit avec des circuits intégrés WD (SanDisk) de haute qualité et est disponible dans une variété de capacités, de 16 Go à 128 Go pour A + SLC et 32 ​​Go à 256 Go pour MLC. L'IM2S3314 utilise l'interface SATA 6.0 Gbps et est équipé d'un contrôleur puissant avec des vitesses de lecture et d'écriture continues allant jusqu'à 540/450 Mo par seconde. Pour une stabilité et une fiabilité accrues, le SSD prend en charge un certain nombre de technologies, notamment la technologie d'autosurveillance, d'analyse et de génération de rapports (S.M.A.R.T.), qui peut indiquer une éventuelle panne de disque imminente, et la commande NCQ et Windows TRIM pour augmenter les performances.



Pour une gestion pratique du SSD, les utilisateurs peuvent profiter de la boîte à outils SSD d'ADATA, qui facilite la surveillance et la gestion des disques, avec des informations sur l'état du disque, le niveau d'usure et la durée de vie. Pour la précision et la sécurité des données, l'IM2S3314 est également livré avec la technologie de code de correction d'erreur BCH.



