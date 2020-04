DEEPCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le MATREXX 55 V3.



DeepCool semble avoir l'habitude de réutiliser les noms, le MATREXX 55 V3 est le 12ème boîtier portant le nom MATREXX 55. Cette version en particulier est une variante du MATREXX 55 V3 ADD-RGB 3F lancé en décembre dernier en omettant les ventilateurs avant RGB. Nommer les manigances de côté dans ce cas pourrait être une véritable proposition de valeur compte tenu de son prix public conseillé de 49 Dollars et de ses fonctionnalités impressionnantes.















Le boîtier a des panneaux avant et latéraux en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, le panneau avant comporte également une bande RVB adressable. Les E/S se composent d'un port USB 2 et USB 3, d'une entrée/sortie audio et d'un bouton RVB. Le boîtier peut accueillir jusqu'à des cartes mères jusqu'à E-ATX, dispose de 7 emplacements d'extension, peut accueillir 2 disques 3,5 "et 2 autres disques 2,5".



En termes de compatibilité ventilateur/radiateur, vous pouvez installer 3 avant 120 mm/140 mm, 2 dessus 140 mm/120 mm et un arrière 120 mm. Alors que l'affaire devrait faire ses débuts dans les pays asiatiques, nous pouvons nous attendre à une certaine disponibilité mondiale.



