I-O Data dévoile sa gamme de SSD portables certifiés PS4 SSPH-UT.



I-O Data a dévoilé aujourd'hui la gamme SSPH-UT de SSD portables certifiés pour une utilisation avec PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro en tant que stockage supplémentaire (périphériques de stockage de masse USB). Les disques sont dotés d'une interface hôte USB 3.1 gen 1 (5 Gbit/s) et utilisent un seul câble pour l'alimentation et la connectivité hôte.











Disponibles dans des capacités de 250 Go, 500 Go et 1 To, les disques offrent des taux de transfert séquentiels allant jusqu'à 300 Mo / s, ce qui devrait être viable pour les accélérations de jeux sur console, y compris dans les cas où vous transférez des installations de jeu depuis le disque dur interne sur ces derniers. Les lecteurs portables compacts sont disponibles en deux couleurs, marron et gris. Les deux mesurent 8 cm x 8 cm x 1,5 cm (LxPxH), pesant 55 g. Les disques sont certifiés pour des chutes de 1,2 m.



La société n'a pas révélé de prix.



