Samsung continuera d'acheter des écrans LCD de Sharp.



Ce n'est que récemment que nous avons rendu compte de la décision de Samsung d'arrêter la fabrication de tous les écrans LCD et de nous concentrer sur la production d'écrans AMOLED et QLED. Cependant, il semble que Samsung n'abandonnera pas complètement la technologie LCD.







Selon un rapport de DigiTimes, nous avons des informations selon lesquelles Samsung continuera à offrir des écrans LCD, des films TN, divers types de VA, IPS, etc., en achetant l'écran LCD à une multinationale japonaise appelée Sharp. Sharp sera la seule source de Samsung pour ces écrans LCD, de sorte que Samsung pourra toujours proposer des produits basés sur eux. Il est rapporté que les types de panneaux en question sont destinés à la production d'appareils de télévision, ce qui signifie qu'il s'agit probablement de panneaux de plus grande taille.



DIGITIMES