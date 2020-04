AMD prépare le nouveau vaisseau amiral Ryzen 9 "Renoir-U" à battre le Core i7-10710U.



Lorsqu'il a été lancé fin mars, l'AMD Ryzen 9 4900H détenait la distinction d'être le processeur pour ordinateur portable le plus rapide, la toute première fois qu'AMD détenait la distinction, mais seulement pendant une brève période avant qu'Intel ne lance son Core i9-10980HK pour reprendre la tête des performances. Dans la catégorie 15 W, le Ryzen 7 4800U d'AMD tient le fort sur deux fronts - contre le «Comet Lake-U» et le «Ice Lake-U». Selon les rapports, AMD veut prendre un autre élan dans cette catégorie avec une nouvelle pièce phare de la série Ryzen 9.











Appelé Ryzen 9 4900U et déterré de la base de données User Benchmark par TUM_APISAK, le nouveau SKU est conçu pour concurrencer les Core i7-10710U et Core i7-1065G7, dans la catégorie 15 W. Lenovo avait un ordinateur portable avec cette partie répertoriée plus tôt cette année. Il est configuré avec un processeur à 8 cœurs/16 threads cadencé à 1,80 GHz nominal, avec un boost jusqu'à 4,30 GHz, ce qui peut sembler un ralentissement mineur, jusqu'à ce que vous compariez ses scores de référence utilisateur avec ceux du 4800U.



Apparemment, le 4900U a une sauce secrète d'algorithme de boost qui en fait un pourcentage à deux chiffres plus rapide que le 4800U dans les tests multi-threads (peut-être une meilleure répartition des horloges de boost sur plusieurs cœurs). L'iGPU semble inchangé, avec 8 unités de calcul "Vega" (512 processeurs de flux) et jusqu'à 1750 MHz d'horloges moteur.



