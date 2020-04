EK lance Velocity PreciseMount en nickel et en noir.



EK Water Blocks, le fabricant de matériel de refroidissement à eau haut de gamme basé en UE, lance les ensembles élégants PreciseMount noir mat compatibles avec tous les blocs d'eau CPU EK-Quantum Velocity (les blocs Magnitude et Velocity sTR4 NON pris en charge).



Cet ensemble de montage comprend toutes les pièces nécessaires pour monter une vitesse EK-Quantum sur tous les supports Intel, AMD et HEDT Intel actuellement pris en charge. Il offre une installation rapide et facile avec la quantité parfaite de pression, résultant en des performances exceptionnelles.







PreciseMount est livré avec chaque waterblock CPU EK-Quantum Velocity, mais est désormais disponible séparément à l'achat au cas où vous auriez égaré certaines de vos pièces de montage. Il est disponible en deux finitions - nickel et noir - pour mieux correspondre à votre construction.







L'ensemble PreciseMount contient les éléments suivants inclus dans son emballage :



- Rondelles en plastique M4 0,8 mm (5 pièces),

- Vis à oreilles filetées M4 (4 pièces),

- Ressorts (4 pièces),

- Écrous à oreilles filetés LGA-115x et AMD4 M4 (4 pièces),

- Goujons de montage filetés LGA-20xx M4 (4 pièces),

- Jet Plate supplémentaire J2,

- Clé Allen 2,5 mm.



Prises prises en charge :



- Intel LGA-1150/1151/1155/1156,

- Intel LGA-2011 (-3),

- Intel LGA-2066,

- AMD AM4.



L'ensemble PreciseMount ne comprend pas de plaques arrière car celles-ci sont vendues séparément.



Disponibilité et prix



Les ensembles EK-Quantum Velocity PreciseMount sont conçus et fabriqués en Slovénie par EK Water Blocks. Ils sont déjà disponibles à l'achat via EK Webshop et Partner Reseller Network. L'EK-Quantum Velocity PreciseMount - Nickel est disponible pour 8,90 € et l'EK-Quantum Velocity PreciseMount - Noir pour 13,90 €.



EKWB