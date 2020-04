TECHPOWERUP nous propose le test de la : Corsair Dark Core RGB Pro.



Corsair est une société américaine de périphériques et de matériel fondée en 1994. Le Dark Core RGB Pro est la dernière révision de la série Dark Core, qui est la gamme FPS, RTS et MOBA/MOBA de Corsair de souris de jeu ergonomiques pour droitiers. Des améliorations peuvent être trouvées dans tous les domaines. Le plus notable est le capteur, qui est le PixArt PAW3392, un capteur CPI personnalisé de 18 000, uniquement capable de régler le CPI par incréments de 1 CPI.



Le Dark Core Pro RGB peut être utilisé en mode filaire ou Bluetooth pour une durée de vie de la batterie plus longue, ou en mode sans fil dit "Slipstream" 2,4 GHz qui promet une latence inférieure à 1 ms et une autonomie de la batterie jusqu'à 36 heures sans éclairage RGB . Une nouveauté pour les souris sans fil est le taux de polling maximum de 2000 Hz. Comme il est de coutume pour les souris Corsair, le Dark Core RGB est entièrement compatible avec Corsair iCUE, vous permettant de programmer entièrement les huit boutons et l'éclairage RVB à neuf zones à votre convenance et à vos besoins.







Voici la fiche technique :







