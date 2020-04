Sony dévoile DualSense : Le nouveau contrôleur de jeu sans fil pour PlayStation 5.



Sony a dévoilé le design de DualSense, qui apportera le sens du toucher au gameplay PS5. Le nouveau contrôleur introduit un retour haptique, des déclencheurs adaptatifs pour L2/R2, un nouveau bouton "Créer" pour remplacer "Partager" et un réseau de microphones intégré.



Nous avons atteint un jalon passionnant avec PlayStation 5, alors que nous commençons à livrer notre nouvelle manette dans sa conception finale aux développeurs qui mettent en œuvre ses fonctionnalités uniques dans leurs jeux. Mais d'abord, nous voulions que tous les membres de la communauté PlayStation aient un premier aperçu de la manette sans fil DualSense et entendent notre vision de la façon dont la nouvelle manette captivera davantage vos sens lorsque vous interagirez avec les mondes virtuels des jeux PS5. Les fonctionnalités de DualSense, ainsi que Tempest 3D AudioTech de la PS5, offriront une nouvelle sensation d'immersion aux joueurs.











Lors du lancement de la PS4 en 2013, la manette sans fil DualShock 4 a recueilli de nombreux commentaires positifs de la part des joueurs et des développeurs pour être la meilleure manette PlayStation à ce jour et pour avoir introduit des fonctionnalités prospectives comme le bouton Partager. Cela nous a amenés à la question suivante - comment pouvons-nous tirer parti de ce succès?



Après mûre réflexion, nous avons décidé de garder intacts une grande partie de ce que les joueurs aiment à propos de DualShock 4, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en affinant le design. Sur la base de nos discussions avec les développeurs, nous avons conclu que le sens du toucher dans le gameplay, tout comme l'audio, n'a pas été une grande préoccupation pour de nombreux jeux. Nous avons eu une excellente occasion avec PS5 d'innover en offrant aux créateurs de jeux la possibilité d'explorer comment ils peuvent intensifier ce sentiment d'immersion grâce à notre nouvelle manette. C'est pourquoi nous avons adopté la rétroaction haptique, qui ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez, comme la lenteur de la gravitation de conduire une voiture dans la boue. Nous avons également intégré des déclencheurs adaptatifs dans les boutons L2 et R2 de DualSense afin que vous puissiez vraiment ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous dessinez un arc pour tirer une flèche.



Cela nous a donné un défi passionnant de concevoir un nouveau contrôleur qui s'appuie sur la génération actuelle, tout en tenant compte des nouvelles fonctionnalités que nous ajoutions. Par exemple, avec les déclencheurs adaptatifs, nous avons dû considérer comment les composants s'intégreraient dans le matériel, sans lui donner une impression volumineuse. Notre équipe de conception a travaillé en étroite collaboration avec nos ingénieurs en matériel pour placer les déclencheurs et les actionneurs.



Les concepteurs ont ensuite pu dessiner les lignes de l'apparence et de la sensation de l'extérieur du contrôleur, avec le défi de rendre le contrôleur plus petit qu'il n'en a l'air. En fin de compte, nous avons changé l'angle des gâchettes de la main et avons également apporté quelques mises à jour subtiles à la poignée. Nous avons également réfléchi aux moyens de maintenir une autonomie de batterie élevée pour la batterie rechargeable DualSense et de réduire le poids du contrôleur autant que possible à mesure que de nouvelles fonctionnalités étaient ajoutées.



Pour les boutons, vous remarquerez qu'il n'y a plus de bouton "Partager" comme nous l'avions fait avec DualShock 4. Ne vous inquiétez pas - ça ne va pas disparaître. En fait, nous nous sommes appuyés sur le succès de notre premier bouton Partager pour vous proposer une nouvelle fonctionnalité de bouton «Créer». Avec Create, nous sommes une fois de plus à l'avant-garde de nouvelles façons pour les joueurs de créer du contenu de gameplay épique à partager avec le monde, ou tout simplement à apprécier par eux-mêmes. Nous aurons plus de détails sur cette fonctionnalité à l'approche du lancement.



DualSense ajoute également un réseau de microphones intégré, qui permettra aux joueurs de discuter facilement avec des amis sans casque - idéal pour sauter dans une conversation rapide. Mais bien sûr, si vous prévoyez de discuter pendant une longue période, il est bon d'avoir ce casque à portée de main.



Maintenant, parlons des couleurs. Traditionnellement, nos contrôleurs de base ont une seule couleur. Comme vous pouvez le voir, nous avons pris une direction différente cette fois-ci et avons décidé d'un design à deux tons. De plus, nous avons changé la position de la barre lumineuse qui lui donnera un pop supplémentaire. Sur DualShock 4, il se trouvait sur le dessus du contrôleur; maintenant, il repose de chaque côté du pavé tactile, ce qui lui donne un aspect et une sensation légèrement plus grands.



En tout, nous sommes passés par plusieurs concepts et des centaines de maquettes au cours des dernières années avant de nous installer sur cette conception finale. DualSense a été testé par un large éventail de joueurs avec une variété de tailles de mains, afin que nous puissions atteindre le niveau de confort que nous voulions, avec une grande ergonomie.



Notre objectif avec DualSense est de donner aux joueurs le sentiment d'être transportés dans le monde du jeu dès qu'ils ouvrent la boîte. Nous voulons que les joueurs se sentent comme le contrôleur est une extension d'eux-mêmes lorsqu'ils jouent - à tel point qu'ils oublient qu'il est même entre leurs mains!



Nous sommes ravis de partager le look final du contrôleur DualSense avec nos fans, et nous avons hâte que tout le monde mette la main dessus! Je voudrais terminer avec un message du président-directeur général de SIE, Jim Ryan, à la communauté:



"DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de contrôleurs précédentes et capture à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec PS5. Le nouveau contrôleur, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de PS5, seront transformateurs pour les jeux - poursuivant notre mission sur PlayStation pour repousser les limites du jeu, maintenant et à l'avenir.



À la communauté PlayStation, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir partagé ce voyage passionnant avec nous alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la PS5 dans Holiday 2020. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur la PS5 , y compris la conception de la console, dans les mois à venir. "



- Jim Ryan, président et chef de la direction, Sony Interactive Entertainment.



