ASUS nous propose une nouvelle clé Wifi en USB : La USB-N13 C1.











Transmission haute vitesse 300 Mbps et conception de taille nano







USB-N13 C1 avec un design de taille penny, vous permet de le brancher et de l'oublier partout. Il peut rester connecté à votre ordinateur portable. La liaison bidirectionnelle à 300 Mbps vous offre une connexion sans fil gratuite et cohérente. Vidéos et voix de haute qualité sans hoquet ni pause. Non seulement le 802.11n vous offre une bande passante et une portée suffisantes, mais il est également rétrocompatible avec les réseaux 11g et 11b.



La toute dernière sécurité réseau WPA3







ASUS USB-N13 est livré avec la norme de sécurité Wi-Fi avancée, fournissant à votre PC une couche supplémentaire de protection contre les attaques externes pour vous offrir une tranquillité d'esprit supplémentaire.



Voici la fiche technique :







Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 18.95 euros.



ASUS