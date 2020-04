HP nous propose une nouvelle imprimante : La Smart Tank Wireless 455.



Obtenez jusqu'à deux ans d’encre et une impression mobile facile avec un simple achat. Imprimez jusqu'à 8 000 pages couleur et 6 000 pages monochromes à partir d'un système d'encre sans éclaboussures, pour un résultat d'une qualité remarquable.















Commencez à imprimer immédiatement avec l’encre incluse, pouvant durer jusqu'à deux ans



Performances d’impression longue durée avec l’encre incluse pouvant durer jusqu'à deux ans.



Imprimez jusqu’à 8 000 pages avec un ensemble de bouteilles d’encre couleur HP ou jusqu’à 6 000 pages avec une bouteille d’encre noire HP.



Imprimez des volumes élevés à un coût par page extrêmement bas grâce à ce système de réservoir d'encre grande capacité



Imprimez du texte plus noir, plus net, et obtenez des documents et des photos sans bordures, résistants à la décoloration et durables.



Vous pouvez compter sur un texte plus noir, plus net, tirage après tirage.



Vous pouvez compter sur les encres authentiques HP Original pour des photos durables.



Créez des brochures, des dépliants, des photos sans bordures, ainsi que d’autres documents qui ont fière allure, directement dans votre bureau.



Obtenez les fonctionnalités dont vous avez besoin pour le travail et d'autres tâches grâce aux fonctionnalités de copie et de numérisation.



Restaurez les niveaux d’encre avec des bouteilles refermables et notre système de recharge sans éclaboussures



Rechargez facilement votre réservoir d’encre avec des bouteilles sans éclaboussures et refermables.



Surveillez facilement les niveaux d’encre et renouvelez l’encre conçue par HP quand vous le souhaitez.



Les réservoirs d’encre transparents vous permettent d’imprimer en toute confiance.



Imprimez, numérisez et commandez facilement de l'encre à partir de votre smartphone ou tablette, avec l’application HP Smart



Imprimez depuis votre smartphone, et numérisez et partagez de pratiquement n'importe où.



Commandez de l’encre directement depuis l’application HP Smart.



Imprimez facilement depuis différents smartphones et tablettes.



Connectez votre smartphone ou votre tablette directement à votre imprimante et imprimez facilement même sans accès au réseau.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 286.90 euros.



HP