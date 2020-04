THE GURU3D nous propose : RTSS Rivatuner Statistics Server 7.3.0 Beta 3.



Nous venons de publier une nouvelle version bêta de RTSS (Rivatuner Statistics Server) build 7.3.0 Beta 3. RTSS fait partie intégrante d'outils de modification comme MSI AfterBurner et est responsable de la superposition, de l'enregistrement vidéo et de notre célèbre serveur de statistiques.



Parmi beaucoup de choses, RTSS 7.3.0 Beta 3 introduira un nouvel éditeur visuel OSD. Notre liste de modifications est énorme, veuillez consulter la page de téléchargement pour une description complète de la liste, et si cela vous intéresse, veuillez la lire. RTSS est conçu pour agir comme un processus serveur, qui s'exécute passivement et fournit différentes fonctionnalités (rendu OSD, capture d'écran et vidéo, analyse comparative, etc.) à plusieurs applications clientes qui y sont connectées (par exemple MSI Afterburner).







L'interface graphique de cette fonctionnalité (basculement de la visibilité OSD, capture d'écran) est normalement située du côté de l'application cliente. Les plugins clients permettent d'intégrer l'interface graphique pour de telles fonctionnalités directement dans RTSS, sans avoir besoin d'exécuter des applications client supplémentaires, donc un nouveau type de plugins est destiné à ceux qui préfèrent utiliser RTSS comme solution autonome sans MSI Afterburner.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



