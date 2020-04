AMD nous propose une nouvelle version pour les chipset : La v2.04.04.111.



Il y a quelques semaines, AMD a publié un nouveau pilote de chipset, dans nos forums, nous avons déjà remarqué un nombre inhabituel de personnes ayant des problèmes avec leur installation, car l'installation s'est arrêtée.



AMD a maintenant publié un pilote de chipset mis à jour qui résout ces problèmes. Les pilotes tiennent v 2.04.04.111 ont également une nouvelle interface d'installation.



Points forts de la version :



- Suppression des ID de périphérique obsolètes du pilote IOV,

- Suppression des ID de périphérique obsolètes du pilote USB 3.0,

- Améliorations générales de la stabilité du système.



Problèmes résolus :



- Le programme d'installation peut se bloquer pendant la progression de l'installation,

- Le programme d'installation peut abandonner avec le code "Erreur 1720",

- L'installation ne s'installera pas sur un emplacement non C:,

- Résolution d'un bug de rotation d'écran avec certains processeurs mobiles AMD,

- Arrêt du système rare sur les APU AMD de série A de 7e génération.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



THE GURU3D