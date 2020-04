ASUS nous propose un nouveau PC portable Chromebook : Le Chromebook Flip C436.



ASUS a annoncé aujourd'hui le lancement du ASUS Chromebook Flip C436, le dernier de la famille ASUS Chromebook Flip qui associe des fonctionnalités haut de gamme à des performances sans compromis. Le Chromebook Flip C436 d'ASUS présente un facteur de forme convertible accrocheur et élégant, doté d'un écran tactile NanoEdge sans cadre conçu pour maximiser la taille de l'écran dans le plus petit facteur de forme possible. Le C436 est logé dans un châssis en alliage de magnésium durable mais léger, qui ne mesure que 13 pouces de diagonale pour un poids d'env. 2,58 lb - parfait pour la productivité en déplacement.



Le Chromebook Flip C436 d'ASUS est vérifié par le programme d'innovation Project Athena d'Intel et co-conçu pour les performances mobiles. Il offre une puissance inégalée dans un format convertible et ultra-portable en intégrant des processeurs Intel Core de 10e génération avec jusqu'à 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une connectivité Intel Wi-Fi 6 (Gig +) de pointe.







Pour les utilisateurs, le C436 ajoute des extras premium comme un capteur d'empreintes digitales intégré pour déverrouiller facilement votre ASUS Chromebook Flip, quatre haut-parleurs omnidirectionnels pour un son surround de haute qualité certifié par Harman Kardon dans l'un de ses modes convertibles, la prise en charge du stylet USI pour la saisie au stylet ouvert et une grande variété de ports pour les options périphériques.



Une expérience Chromebook Premium - Élégance simpliste



Le Chromebook Flip C436 d'ASUS est élégamment conçu avec un châssis en alliage de magnésium qui ne mesure que 13,7 mm d'épaisseur et pèse environ. 2,58 lb - c'est l'un des Chromebooks 14 pouces les plus fins et les plus légers disponibles. Le C436 est couronné par deux finitions uniques: un blanc aérogel irisé, qui change de couleur lorsque vous le regardez sous différents angles, et un argent transparent discret.



Le Chromebook Flip C436 est entièrement convertible avec un impressionnant écran tactile Full HD, et peut être utilisé dans une configuration à clapet pour un flux de travail plus traditionnel, debout comme une tente pour les meilleurs angles de vision, ou fermé sur lui-même en mode tablette à utiliser avec un stylet compatible USI. Le C436 profite également d'un affichage NanoEdge sans cadre pour maximiser l'espace d'écran dans le plus petit facteur de forme possible.



Grâce aux lunettes réduites, l'écran de 14 pouces du C436 permet un rapport écran/corps de 85 pour cent dans un encombrement pas plus grand que le portable moyen de 13 pouces. Et parce que l'écran offre une résolution native de 1920x1080 et une couverture à 100% de la gamme sRGB, le C436 est l'équilibre parfait entre travail et divertissement.



Des performances sans précédent avec les processeurs Intel Core de 10e génération



Conçu dans le cadre du programme d'innovation Project Athena d'Intel, le Chromebook Flip C4362 d'ASUS a passé des tests rigoureux pour atteindre les objectifs d'expérience et les spécifications matérielles du programme, garantissant qu'il offre toujours la réactivité, le réveil instantané et la durée de vie réelle de la batterie dont les ambitieux ont besoin. pour se concentrer de n'importe où.



Le C436 intègre certains des matériels les plus rapides disponibles dans un Chromebook, et est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 10e génération avec des graphiques Intel UHD. En plus d'exécuter Chrome OS, il est conçu pour les utilisateurs expérimentés pour exécuter Linux et offre également jusqu'à 16 Go de mémoire LPDDR3 et jusqu'à 512 Go M.2 SSD pour des performances accrues.



De plus, le C436 est équipé d'une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0 couplée à deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-C pour gérer les périphériques supplémentaires. Un emplacement pour carte microSD (extensible jusqu'à 2 To) et le Chromebook offrent également la possibilité d'utiliser le plan de stockage cloud de Google One4 pour encore plus de stockage en mémoire.



Conception centrée sur l'utilisateur avec une autonomie d'une journée



Pour alimenter des spécifications de performance de premier ordre, la batterie toute la journée de trois cellules de 42 Wh du ASUS Chromebook Flip C436 peut fournir jusqu'à 12 heures d'autonomie5 lorsque vous naviguez sur le Web, écrivez des e-mails ou travaillez dans une feuille de calcul.



Le C436 propose un clavier rétroéclairé de taille normale qui est à la fois agréable et précis à taper, avec une course étendue de 1,2 mm à chaque frappe. Le facteur de forme convertible signifie que vous pouvez basculer l'écran en mode tablette et commencer à écrire ou à dessiner avec n'importe quel stylet compatible USI sur l'écran tactile du C436, qui prend en charge jusqu'à 4096 niveaux de pression pour transmettre votre vision à l'écran.



Un capteur d'empreintes digitales intégré au clavier permet une expérience de déverrouillage transparente et une autre couche de sécurité de l'appareil. En plus de ses mises à jour automatiques et de sa résilience intégrée contre les logiciels malveillants et les virus, le Chrome OS du C436 bénéficie de la diligence de Google concernant l'application de la vérification en deux étapes, la vérification de l'accès aux applications tierces, la journalisation des sessions sur les appareils et l'alerte sur les problèmes de sécurité.



Le son est fourni via une prise combinée audio ou la matrice omnidirectionnelle à quatre haut-parleurs du C436 - la configuration des haut-parleurs certifiée Harman Kardon produit un son net avec beaucoup de volume, quelle que soit la position de l'écran.



Voici la fiche technique :







