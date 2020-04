AMD et NVIDIA rejoignent le consortium HPC COVID-19

Et







AMD et NVIDIA sont les derniers géants de l'informatique à rejoindre le consortium HPC COVID-19, ils rejoignent Google, Amazon, Microsoft ainsi que le gouvernement fédéral américain et les institutions académiques pour soutenir la recherche COVID-19.







Cette annonce porte la puissance combinée du cluster à 402 pétaflops, derrière le projet communautaire Folding @ Home, qui détient le record de 1 500 pétaflops, mais qui est toujours plus puissant que n'importe quel supercalculateur.



Les chercheurs peuvent demander au HPC COVID-19 Consortium des ressources de calcul dans la lutte contre COVID-19.



COVID19-HPC CONSORTIUM