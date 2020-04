SAMSUNG nous propose un nouveau produit : Le Galaxy Chromebook.



Samsung a annoncé aujourd'hui le Galaxy Chromebook, un appareil Google ChromeOS 2-en-1 haut de gamme qui se transforme entre un ordinateur portable classique et une tablette avec un stylet. C'est la première fois que Samsung apporte sa marque Galaxy axée sur Android à sa famille Chromebook.



Le prix de 999 $ peut ressembler à une grande demande de Chromebook, jusqu'à ce que vous examiniez certaines de ses spécifications. L'attraction phare est l'écran tactile AMOLED de 13,3 pouces avec une résolution 4K UHD. Samsung a développé le Galaxy Chromebook en étroite coordination avec Intel dans le cadre de son ambitieuse initiative "Project Athena" consistant à développer des appareils informatiques portables de nouvelle génération qui défient les conventions sur les performances et l'autonomie de la batterie.















Sous le capot se trouve un processeur Intel Core i5-10210U "Comet Lake" avec 8 Go de mémoire LPDDR3-2133, un SSD NVMe de 256 Go, un emplacement pour carte microSDXC UFS et une connectivité Bluetooth 802.11ax + (à ce prix, nous aurions attend au moins un modem cellulaire 4G). Il transfère les ports USB de type A et propose à la place quelques ports de type C, dont l'un se double d'une entrée d'alimentation.



L'écran 4K UHD est tiré par des graphiques Intel UHD 630 intégrés. Une batterie de 47,9 Wh alimente la chose, Samsung revendiquant 8h 20m d'autonomie. Mesurant 30 cm x 20,32 cm x 0,99 cm (fermé), le Galaxy Chromebook pèse 1,03 kg. Le stylet S-Pen inclus s'insère dans le corps. Le Chromebook Galaxy est disponible en deux options de couleur, rouge et gris, au prix de 999 Dollars.



TECHPOWERUP